Un défenseur vedette s’amène avec les Remparts

Roy n’avait pas caché son désir, au moment de partir pour le congé des Fêtes, d’ajouter un défenseur capable d’intégrer l’une des deux premières paires de l’équipe. Mais l’acquisition devait se faire au juste prix dans un marché fou.

Le retour demandé par les Screaming Eagles pour Langlois, un choix de 2e ronde en 2025 et un choix de 3e ronde en 2025, était le bon. On ajoute un défenseur qui est offensif. Nous, on va vouloir qu’il joue sur 200 pieds comme tous les autres, mais c’est un joueur local qui est excité de venir jouer à Québec , a expliqué Patrick Roy après l'entraînement des siens, mardi matin.

Patrick Roy et son adjoint Simon Gagné Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Âgé de 19 ans, Jérémy Langlois a amassé 3 buts et 14 passes en 27 matchs cette saison. Originaire de Sainte-Brigitte-de-Laval, il venait tout juste de rentrer au Cap-Breton quand la transaction a été conclue. Il ne sera donc pas du voyage des Remparts à Baie-Comeau, cette semaine.

Mettre l’ego de côté

Après l’acquisition de Robidas, Daniel Agostino et Thomas Darcy, la semaine dernière, Roy dit avoir pas mal terminé son magasinage du temps des Fêtes. Sur papier, les diables rouges ne semblent plus avoir de failles.

On est all-in. On va probablement être l’équipe la plus vieille de la ligue. On a beaucoup de maturité, mais tu as beau avoir la meilleure équipe sur papier, si tu ne travailles pas plus fort que le club en avant de toi, les résultats ne seront pas plus là , a nuancé l'entraîneur-chef et directeur général des Remparts.

Patrick Roy ne garantit d’ailleurs aucun rôle à ses nouvelles acquisitions. Chacun devra faire sa place. Quand j’étais au Colorado, on avait beaucoup de talent sur papier, mais c’était sur la patinoire qu’il fallait gagner les matchs. [...] Tout le monde doit accepter son rôle et mettre son ego de côté pour l’équipe. C’est ça qui va être notre défi.

Justin Robidas (en noir) participait à son premier entraînement avec les Remparts, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Robidas heureux d’être à Québec

Tout juste débarqué à Québec, Justin Robidas est bien placé pour comprendre la pensée de son nouvel entraîneur. Le joueur de centre était de la formation 2020-2021 des Foreurs de Val-d’Or que tout le monde voyait remporter la Coupe du Président. Malgré une équipe surpeuplée de joueurs vedettes, les Foreurs s’étaient fait surprendre par les Tigres de Victoriaville en finale des éliminatoires.

Je suis content de me joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs. J’ai eu la chance à 17 ans et on l’a un peu échappée. Pour moi, c’est un peu une deuxième chance de remporter ça.

Auteur de 42 points en 27 matchs cette saison, Robidas savait depuis la fin de l’été qu’une transaction l'amènerait à Québec à la mi-saison. S’il a versé une petite larme en quittant Val-d’Or, il était également impatient de fouler la glace avec ses nouveaux coéquipiers.

Il y a déjà beaucoup de bons joueurs. J’arrive ici pour essayer d’aider l’équipe à gagner , a lancé l’ex-capitaine des Foreurs après son premier entrainement à Québec.

Cloutier et Carrier sous d’autres cieux

En raison d’un surplus de joueurs chez les Remparts, Patrick Roy a envoyé le gardien de but Philippe Cloutier et le défenseur Édouard Carrier à Chicoutimi, mardi. Les Saguenéens ont cédé en échange des choix de 7e ronde en 2025 et 8e ronde en 2024.