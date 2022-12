L’internet à haute vitesse toujours inaccessible dans certaines régions de l’Î.-P.-É.

Julie Laurin voulait absolument vivre à la campagne. Cette consultante, originaire de l'Ontario, a finalement trouvé l'endroit idéal à Bonshaw, à 30 minutes de Charlottetown. Un terrain au calme, dans les bois. Un lieu paisible, où l'internet n'était pas présent.

On a de la famille ici, alors on savait que l'internet allait être un problème. Au départ, je n'étais même pas certaine que cela serait possible de l'avoir , raconte-t-elle.

Finalement, Julie Laurin trouve une solution, le système Starlink, développé et commercialisé par Elon Musk. Un produit coûteux et encore difficile d'accès. Il est impossible de le commander le jour même. Il faut le prévoir. Cela nous a coûté plus de 800 $ pour le commander , explique-t-elle.

Et d'ajouter, il n'y a pas assez de satellites, et il y a toujours une pénurie de micropuces, du coup, l'équipement peut arriver en quelques semaines comme en quelques mois, c'est impossible à prédire , assure-t-elle.

Du coup, Julie Laurin n'a pas pris de risque. Elle s'est abonnée en avance. Elle paie aujourd'hui un abonnement sans pouvoir l'utiliser, car sa maison est toujours en construction.

« Je paie 160 $ par mois. Certaines personnes pensent que je suis folle, mais écoute, des fois, on est obligé de faire cela pour vivre dans un endroit où il n'y a pas l'internet. » — Une citation de Julie Laurin, consultante.

La maison de Julie Laurin sera terminée au début de l'année 2023. Photo : Julie Laurin

100% des foyers insulaires connectés d'ici 2025

Et ce casse-tête n'est pas inconnu de certains insulaires. En juin dernier, le gouvernement conservateur annonçait que plus de 2000 foyers n'avaient toujours pas accès à l'internet à haute vitesse. Parmi eux, 56 communautés sont visées, dont deux dans la région Évangéline ( Saint-Chrysostome et Cap-Egmont).

Pour y remédier, la ministre fédérale du Développement économique rurale, Gudie Hutchings a annoncé l'été dernier 10 millions de dollars pour les infrastructures nécessaires à l'établissement du réseau. Une somme qui s'ajoute aux 10 millions déjà promis par la province en 2019.

La ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, les difficultés auxquelles les gens ont fait face pour se connecter à un réseau internet de haute qualité durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Internet à haute vitesse : un vecteur de développement ?

Julie Laurin en est persuadée, l'internet à haute vitesse est bien plus qu'une simple nécessité. C'est un moyen essentiel et vital pour le travail selon elle. D'ailleurs, sans cette connexion, cette consultante ne pourrait exercer son métier dans sa nouvelle maison.

« Aujourd'hui, nous avons besoin d'une connexion pour parler avec des médecins en ligne parce qu'il n'y a pas de médecins autour de nous donc c'est vraiment c'est un accès qui était super important pour tout le monde. » — Une citation de Julie Laurin, consultante

Julie Laurin paie depuis un an un abonnement à Starlink pour obtenir l'internet à haute vitesse, sans avoir eu la chance de pouvoir l'utiliser. Photo : Julie Laurin

Elle souhaite aussi que le système de Starlink soit démocratisé et accessible au plus grand nombre. Je suis curieuse de voir quelle sorte de solution on pourrait apporter sur la table pour permettre aux personnes intéressées par Starlink de se le payer , assure-t-elle.

D'ici là, elle pourra profiter de son internet à haute vitesse, dès la fin janvier, quand la construction de sa maison sera terminée.