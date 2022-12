Voyageurs cherchant vol : Sunwing se défend et Air Canada se renvoie la balle

Dans une série de tweets publiés mardi matin, l’entreprise soutient que [ses] équipes continuent de travailler proactivement sans relâche avec plusieurs compagnies aériennes partenaires pour affréter des avions et ramener les clients à la maison .

Elle affirme avoir déjà effectué deux vols de récupération et en avoir planifié huit autres d’ici le 30 décembre. Elle invite également les passagers qui sont au Mexique à réserver un vol de retour avec un autre transporteur, s’ils le désirent, et à soumettre ensuite une demande d’indemnisation pour leur vol de retour de Sunwing non utilisé.

Sunwing ajoute qu’elle communiquera les informations supplémentaires aux passagers au moyen de notifications d’alertes de vol et par l’intermédiaire de représentants sur place.

Des dizaines de Canadiens sont bloqués au Mexique depuis plusieurs jours, à la suite de l’annulation de leur vol de retour au pays à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Certains se plaignent d’avoir été déplacés d’un hôtel à l'autre, d’avoir dû dormir par terre à l’aéroport et de n’avoir rien reçu à boire ou à manger, en plus de recevoir des messages contradictoires de Sunwing.

Ils déplorent le manque de professionnalisme du transporteur aérien, qui n'assure aucun suivi de leur situation.

Le supplice est loin d’être terminé à l’aéroport Trudeau

La situation n’est guère plus rose pour des voyageurs qui attendent depuis plusieurs jours à l’aéroport Trudeau de pouvoir partir, eux aussi.

Même si la plupart des avions ont réussi à décoller en dépit des retards, les annulations des derniers jours continuent de perturber les plans de certains voyageurs.

Plus de 40 jeunes sont bloqués depuis vendredi à l'aéroport Montréal-Trudeau. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Un groupe de 42 jeunes qui devait se rendre à Hawaï le 23 décembre avec Air Canada attend toujours, quatre jours plus tard, de savoir quand ils pourront enfin commencer leur voyage.

Leur vol a été annulé et, depuis, les différents départements d’Air Canada se renvoient la balle, explique le propriétaire de l'entreprise SN Hawaii, Jonathan Trottier St-Pierre.

Ils disent : on ne peut pas toucher à votre réservation, c’est le département des réservations qu’il faut appeler. Mais il n'y a personne qu’on est capables de rejoindre au département des réservations. Il n'y a pas de ligne directe pour appeler quelqu'un, c'est par courriel. Et il n'y a personne qui peut toucher à notre réservation de groupe.

En attendant de pouvoir s'envoler et afin d’être prêts dans les plus brefs délais, les jeunes dorment dans l’aérogare. Selon la politique d’Air Canada, puisque Montréal est leur point de départ, ils ne reçoivent aucune nourriture et ne sont pas logés à l’hôtel, explique M. Trottier St-Pierre.

L’organisateur garde néanmoins le moral. Au micro de Tout un matin, il a expliqué qu’à défaut d’un vol commun, les sauveteurs ont commencé à partir hier par petits groupes.

« On a trouvé hier la personne miracle chez Air Canada, qui est capable de ''bypasser'' certains de leurs systèmes, et on a commencé à faire les départs, mais c’est vraiment au compte-gouttes. » — Une citation de Jonathan Trottier St-Pierre, propriétaire de SN Hawaii,

Air Canada n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.