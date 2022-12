En sous-effectif, l’ambassade d’Afghanistan à Ottawa tente d’aider ses ressortissants

Plus d'un an après que l'ambassade d'Afghanistan à Ottawa a été forcée de réduire ses opérations, les membres de son personnel toujours en poste doivent maintenant mettre les bouchées doubles pour fournir des services consulaires aux immigrants et réfugiés afghans au Canada et aux États-Unis.

À la suite de la prise de contrôle du pays par les talibans, en août 2021, le financement des missions de l'ambassade de l'Afghanistan dans les pays qui ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement a été interrompu, y compris au Canada et aux États-Unis.

Plus tôt cette année, les opérations à l'ambassade d'Afghanistan à Washington ont été suspendues, obligeant les immigrants et les réfugiés aux États-Unis à se tourner vers Ottawa, où l’ambassade reste ouverte. C'est là qu'une équipe de moins de 10 personnes aide des milliers de ressortissants, notamment pour des certificats de naissance, des permis de conduire et des passeports prolongés.

La charge de travail est beaucoup plus importante [avec] moins de ressources , raconte Tamim Amini, un administrateur qui aide actuellement le service consulaire. Nous faisons toujours de notre mieux et nous n’accusons pas de retard. Nous travaillons simplement plus dur parce que les gens ont besoin de nous.

Tamim Amini est intervenu pour aider le service consulaire de l'ambassade. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La tâche est vraiment importante pour une si petite équipe, et bien que les services consulaires génèrent suffisamment de revenus pour payer les factures, l'ambassade a dû réduire considérablement sa mission et réduire ses dépenses.

La situation demeure très complexe et l'expérience de l'année écoulée a été extrêmement difficile , explique l'ambassadeur de l'Afghanistan au Canada, Hassan Soroosh.

Il n'y a toujours ni argent ni contact avec Kaboul depuis le mois d'août de l'année dernière, même si juridiquement parlant, nous représentons l'État afghan , poursuit-il.

De nombreux réfugiés sans papiers

Au-delà des services consulaires, l'équipe de l'ambassade défend les droits de la personne en Afghanistan et contribue aux efforts de réinstallation des 40 000 réfugiés que le Canada a promis d'accueillir l'année dernière.

Mohammad Naeem Ayubzada est l'un d'entre eux.

Travaillant pour un groupe de défense d'élections équitables en Afghanistan, M. Ayubzada dit avoir été pris pour cible et menacé par les talibans, qui ont également pris à partie son personnel. Il a rapidement décidé de quitter son pays. En février 2022, avec sa femme et ses quatre enfants d'âge scolaire, ils sont arrivés à Ottawa.

Nous sommes arrivés avec très peu de choses. Notre argent, nos documents, tout ce que nous avions, nous l'avons laissé en Afghanistan. [...] Nous n'avons rien pu prendre parce que nous n'étions pas préparés , explique-t-il.

M. Ayubzada et sa famille s’estiment chanceux de vivre en sécurité au Canada, mais la vie n’y est pas si facile, alors qu'il faut s'adapter à une nouvelle société, une nouvelle culture et une nouvelle langue, raconte-t-il. Bien qu'il ait postulé à plusieurs emplois dans son domaine, il n'a pas encore trouvé de travail.

M. Ayubzada explique que l'ambassade l'a aidé à mettre en ordre les documents de sa famille, y compris pour les documents nécessaires pour qu'il obtienne son permis de conduire de l'Ontario. Cela pourrait lui permettre de travailler en tant que chauffeur pour Uber ou pour une compagnie de taxi.

Je tiens à les remercier du fond du cœur, car nous avons vraiment besoin de leurs services , a-t-il témoigné.

Le personnel de l'ambassade continue son travail, malgré la pression exercée sur ses ressources limitées, à cause de ce genre d'histoires, explique M. Amini.

C'est un défi, mais en même temps, c'est un privilège d'aider.