Cinq choses à faire dans les Cantons pendant les Fêtes

Pour le congé des Fêtes, Tourisme Cantons-de-l’Est propose cinq activités, qui conviendront aux jeunes et aux moins jeunes, aux plus intrépides comme aux plus contemplatifs!

Promenade aux flambeaux

Entre le 27 et le 30 décembre, il est possible de redécouvrir le Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises, à Magog, sous la lumière de centaines de flambeaux. Toute la famille peut parcourir cette boucle illuminée de moins de deux kilomètres.

Au coût de cinq dollars par personne, il s’agit d’une activité abordable, qui est idéale à faire en famille avec les enfants, mais peu importe avec qui vous êtes accompagné, vous allez passer un moment magique , assure la coordonnatrice aux relations de presse de Tourisme Cantons-de-l’Est, Shanny Hallé.

Par contre, il peut être une bonne idée de vérifier la météo pour ne pas oublier ses crampons en cas de givre.

D'où viennent les traditions des Fêtes du Québec?

Le Musée d'histoire de Sherbrooke tente de répondre à cette question grâce à son exposition ludique Histoires de Noël(s), qui est présentée au public jusqu’au 8 janvier.

En plus de découvrir une collection de jouets anciens, les visiteurs en apprendront plus sur les origines de nos diverses traditions et personnages célèbres du temps des Fêtes.

Le Musée de l’histoire de Sherbrooke est toutefois fermé le 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Chasse aux lutins au centre-ville de Sherbrooke

Les lutins ont envahi le Centro de Sherbrooke et le défi est de les trouver à l’aide d’un jeu-questionnaire en plein centre-ville.

Les vitrines des commerçants et des locaux vacants sont décorées et illuminées pour le temps des Fêtes, et il y a des petits lutins qui s’y cachent. Les familles ont pour mission de les trouver tous , affirme la coordonnatrice aux relations de presse de Tourisme Cantons-de-l’Est, Shanny Hallé.

Parcours en trottinette des neiges

La trottinette des neiges est une tradition scandinave de plus en plus populaire chez nous. Le congé des Fêtes peut être le bon moment pour découvrir ce sport, en parcourant le sentier de la Promenade au Parc de la Gorge de la Coaticook.

Il s’agit d’un parcours accessible de 3,5 kilomètres, généralement plat avec des petites montées et des petites descentes , précise la porte-parole de Tourisme Cantons-de-l’Est.

La personne qui pousse est debout derrière la trottinette et devant on peut asseoir une personne, une place de choix pour un enfant en bas âge ou une personne à mobilité réduite, ajoute Shanny Hallé. On peut même louer un harnais pour y attacher son chien.

Défi pour les amateurs de randonnée

Les amateurs de plein air sont invités à se dépasser du côté du Parc régional du Mont - Ham, à Ham - Sud. Il y a des sentiers pour tous les niveaux, rappelle Shany Hallé, mais le plus cardio, c'est le sentier L'Intrépide.

En effet, comme c’est le chemin le plus court pour se rendre au sommet du Mont - Ham, c’est aussi le plus abrupt. Toutefois, la vue panoramique hivernale est impressionnante. Pour redescendre, le sentier Panoramique de 1,5 kilomètre est beaucoup moins à pic, assure la porte-parole.

Il faut vérifier sur le site web de la montagne si les amis à quatre pattes peuvent nous accompagner. Les chiens ne sont admis qu’un week-end par mois.

Pour les amoureux du camping, il est même possible de profiter des nouvelles plateformes de camping d’hiver, situé dans le nouveau secteur boréal du Mont - Ham.