Des milliers d’abonnés d’Hydro-Québec toujours plongés dans le noir dans la région

Les conséquences de la tempête du 23 décembre sont encore bien visibles dans certains secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fin d'avant-midi mardi, il y avait toujours plus de 5000 clients privés d’électricité.

Selon le plus récent bilan dressé par Hydro-Québec, la plupart d'entre eux se trouvent dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est où un peu plus de 100 pannes affectent plus de 3000 foyers.

Les équipes d’Hydro-Québec sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. La porte-parole Alexandra Fortin rapporte que 5000 clients ont retrouvé l’électricité au cours de la nuit de lundi à mardi.

Au plus fort, on avait 53 000 clients sans électricité. Ça a été une opération de très très grande envergure , mentionne la porte-parole, rappelant qu’une vingtaine d’équipes sont venues en renfort lundi après-midi. Une dizaine d'autres sont attendues au cours des prochaines heures.

Il y a également une équipe d'Hydro-Jonquière qui collabore avec nous, donc on est bien content d'avoir de l'aide parce qu’on en a besoin , indique Alexandra Fortin.

Elle compare le réseau d’électricité d’Hydro-Québec a une toile d’araignée, avec des lignes de distribution qui partent d’un poste.

Dans cette toile-là, il y a 285 foyers de panne où on doit encore intervenir. Oui, il y a moins de clients par panne, mais il y a plus d’endroits. Ça complexifie un peu le travail. Ça nécessite de nombreuses équipes. Les dommages sont extrêmement importants. Ce sont des réparations qui demandent un peu plus de temps , soutient-elle, précisant qu'il est difficile de donner un échéancier précis quant au rétablissement.

Selon elle, certains secteurs du réseau ont été réparés au cours des dernières années et des installations plus récentes n'aurait pas permis d'éviter les conséquences

Ça n’a pas de lien avec l’âge des poteaux ou l’âge des installations. Par contre, ça peut avoir un lien géographique. C’est sur que les endroits qui sont à découverts, pas de végétation autour et au grand vent, c’est direct dans le réseau , explique la porte-parole.

Des secteurs plus touchés

À Hébertville-Station, selon Alexandra Fortin, des rafales de 143 km/h ont été constatés.

En quelques minutes, on a 20 poteaux qui se sont carrément cassés et se sont étendus sur la chaussée , donne-t-elle en exemple. La Municipalité a d'ailleurs ouvert un centre d'accueil pour accueillir les sinistrés.

La porte-parole d'Hydro-Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandra Fortin. Photo : Radio-Canada

La situation est aussi particulièrement problématique à Saint-Ludger-de-Milot où l'ensemble des abonnés d'Hydro-Québec n'ont plus de courant depuis vendredi.

Avec les informations de Roby St-Gelais