Pression sur l’Université Lakehead pour un programme de vétérinaire rapidement

Des représentants locaux du Nord-Ouest de l’Ontario souhaitent que l’Université Lakehead accélère la création de son programme de médecine vétérinaire, afin de pallier le plus rapidement possible à la pénurie de personnel dans le domaine des soins animaliers.

En janvier, l'Université de Guelph et l'Université Lakehead ont présenté une proposition conjointe visant à offrir un nouveau programme de médecine vétérinaire à Thunder Bay.

La proposition prévoit la mise en place d'un programme collaboratif de doctorat en médecine vétérinaire en pratique communautaire rurale et nordique dans la ville, dans le but de voir les nouveaux diplômés choisir de vivre et de travailler dans la région, afin de remédier à la pénurie de services dans le Nord.

Wendy Landry, présidente de l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario et mairesse de la municipalité de Shuniah, a offert son soutien à cette initiative.

À la fin novembre, elle a écrit une lettre à la présidente de l’Université Lakehead, la Dre Moira McPherson, dans laquelle elle a exprimé ses préoccupations quant au besoin urgent de soins vétérinaires dans le Nord et les régions rurales de l'Ontario.

Wendy Landry est mairesse de la municipalité de Shuniah, dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : CBC/Cathy Alex

La pénurie de main-d'œuvre vétérinaire est un problème croissant en Ontario depuis plusieurs années, mais l'augmentation des taux de possession d'animaux de compagnie pendant la pandémie a exacerbé la crise , a indiqué Mme Landry.

Il n'y a présentement aucune clinique vétérinaire à Thunder Bay qui accepte de nouveaux animaux de compagnie.

Les propriétaires d'animaux sans vétérinaire doivent donc faire quatre heures de route pour se rendre à Dryden, afin de trouver un vétérinaire pour les soins réguliers et d'urgence, ajoute-t-elle.

Les conditions routières en hiver ajoutent un obstacle supplémentaire à l'accès à ces services.

Cette précarité des soins crée également des obstacles pour les sociétés protectrices des animaux qui cherchent à encourager les adoptions.

La hausse du nombre d'animaux de compagnie liée à la pandémie a exacerbé la pénurie de vétérinaires dans le nord-ouest selon Mme Landry. Photo : CBC / Sarah Law

Mme Landry a indiqué que les offres d'emploi pour les docteurs en médecine vétérinaire sont trois fois plus nombreuses qu'en 2017, selon l'Ontario Veterinary Medical Association.

Certaines cliniques ont carrément cessé de chercher des vétérinaires, car elles ne parviennent pas à trouver des candidats intéressés , indique Mme Landry.

Mme Landry affirme que l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario a un intérêt direct dans le programme proposé, car il permettrait de combler les lacunes en matière de services.

Nous appuyons la demande et nous leur demandons également d'accélérer le processus , ajoute-t-elle.

Bien que de nombreuses écoles offrent des programmes et des cours de médecine vétérinaire, l'Association canadienne des médecins vétérinaires ne recense que cinq collèges vétérinaires au Canada qui décernent des diplômes de médecine vétérinaire.

En Ontario, il y en a un. Il est situé à Guelph.

Dans un courriel, Brandon Walker, porte-parole de l'Université Lakehead, affirme que le travail d’élaboration du programme progresse et que les responsables de l'université sont impatients de le faire avancer, mais qu'ils ne pouvaient pas faire d'autres commentaires sur la situation.

Des besoins chez les agriculteurs

Les animaux domestiques ne sont pas les seuls à avoir besoin de soins. Les fermes de la région sont également très mal desservies, explique Mme Landry.

Ces services sont très dispersés alors qu'ils desservent de vastes zones géographiques. Le district de Rainy River compte deux cliniques vétérinaires qui desservent 151 grandes fermes d'élevage.

Les vétérinaires qui s'occupent des gros animaux sont aussi en pénurie. Photo : Radio-Canada

À Thunder Bay, il n'y a qu'une seule clinique vétérinaire qui dessert 96 élevages.

Le manque de soins vétérinaires pour les animaux comme les poulets et les bovins a également des répercussions sur le secteur agroalimentaire, sur les sources d'alimentation et les fournitures disponibles.

Besoin de soutien gouvernemental

Il arrive souvent que des étudiants de la région du Grand Toronto soient attirés par Thunder Bay pour étudier dans un petit collège ou une petite université, mais qu'ils retournent ensuite dans le sud après avoir terminé leurs études.

Mme Landry aimerait que le gouvernement offre des incitatifs pour garder ces jeunes professionnels dans le Nord.

L’Université Lakehead est située à Thunder Bay. Photo : Université Lakehead

Elle compare la situation à celle de l’Université de l’École de médecine du Nord de l'Ontario. Elle espère que les diplômés feront croître le nombre de vétérinaires dans le Nord-Ouest.

Un soutien financier est également nécessaire pour démarrer le programme et s'assurer que des professeurs qualifiés sont présents à Lakehead pour donner ces cours.

Nous espérons que ce programme va attirer des étudiants et qu'ils resteront, vivront et élèveront leur famille dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Nous avons vraiment besoin de cela , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Sarah Law de CBC