L’AFMNB: satisfaite de la rapidité de la réforme municipale au NB

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, a réussi là où plusieurs de ses prédécesseurs ont reculé. Il a non seulement imposé sa réforme du monde municipal, mais il l'a fait en un an.

Yvon Godin, le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ( AFMNB ), se rappelle les doutes qu'il avait il y a un an. Quand le gouvernement a annoncé son plan à réaliser dans un an, on trouvait ça impossible , se rappelle-t-il.

Le projet de loi concernant le financement communautaire a été déposé par le ministre de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, en octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Mais voilà que dans quelques jours à peine, les nouvelles entités prendront officiellement vie avec leurs nouveaux noms, leurs nouveaux territoires, leurs nouveaux conseils municipaux et leurs nouveaux budgets. Le ministre a réussi à le faire et nous en sommes satisfaits , lance-t-il.

« Nous allons tout faire pour que ça fonctionne. »

À son avis, les municipalités ont fait preuve de résilience dans la réalisation de cette réforme, qui n’est toutefois pas parfaite, et qu’il faudra peaufiner avec le temps. Chacun a travaillé très fort et nous croyons à cette réforme. Elle n’est pas parfaite; nous le savons et le ministre le sait. On parle d’une nouvelle réalité et il y aura une période d’ajustement.

Un cadre financier à revoir

L' AFMNB souligne qu'il reste plusieurs défis à relever, à commencer par le nouveau cadre financier. Ainsi, la nouvelle formule de péréquation proposée en septembre par le ministre Daniel Allain, en a déçu plus d’un, selon Yvon Godin, qui estime qu'elle devrait être revue.

Le financement de ces nouvelles municipalités est un problème majeur. Dans cinq jours, nous allons composer avec des budgets préparés par le gouvernement. Ce sera à nous de les prendre et de les appliquer. On nage avec beaucoup d’inconnus, notamment avec la viabilité de nos nouvelles municipalités , a mentionné le président de l’ AFMNB .

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

En plus des nouvelles municipalités qui se mettront en marche au tournant de 2023, l’ AFMNB voit le dossier d’un cadre financier amélioré comme son principal cheval de bataille dans la prochaine année. Ce sera notre plus grand défi , confirme Yvon Godin.

L’ AFMNB a d'ailleurs demandé au ministre Daniel Allain de faire le bilan, après un an, question de réévaluer les conséquences du nouveau cadre financier. Yvon Godin souhaite qu'une rencontre puisse avoir lieu, à cet effet, à l'automne 2023.

Des détails importants à régler

La situation varie en fonction des nouvelles municipalités, mais dans plusieurs cas, il faudra régler la question des employés et des immeubles municipaux.

Pour ce qui est des employés, Yvon Godin dit avoir reçu la promesse qu'ils resteront en place. Sauf qu'il faudra préciser le rôle de chacun.

Il faudra aussi déterminer ce qui adviendra des immeubles municipaux, surtout dans les cas où il y aura dédoublement. Les municipalités devront déterminer où sera située la mairie et le bureau du maire, et ce qui adviendra des autres bâtiments.

Langues officielles et municipalités

Selon Yvon Godin, le développement des municipalités passe aussi par une amélioration de la Loi sur les langues officielles. L’ AFMNB a récemment dénoncé, avec près d'une cinquantaine de leaders francophones et anglophones, la réponse du premier ministre Blaine Higgs au rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Si nous voulons développer des communautés francophones et anglophones, ça passe par la Loi sur les langues officielles , est-il convaincu.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a annoncé une seule chose en réponse au rapport sur la révision des langues officielles, soit la création d'un secrétariat. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le premier ministre a annoncé la création d'un secrétariat sur les langues officielles, « une réponse qui ne nous satisfait pas du tout », laisse tomber Yvon Godin.

