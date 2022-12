La télémédecine, propulsée par la pandémie, s’installe petit à petit dans nos vies

La pandémie de COVID-19 a permis à la télémédecine de faire une entrée obligée dans nos vies, en périodes de grands confinements, et cette technologie pourrait maintenant contribuer à réduire un peu la pression sur un système de santé qui était déjà mis à rude épreuve.

Pour de nombreux Néo-Écossais, cependant, la promesse initiale s'est avérée parfois décevante. Tim Neufeld, 28 ans, de Dartmouth, est sur la liste d'attente pour un médecin de famille depuis cinq ans. Or, même les rendez-vous pour une consultation à distance sont très difficiles à obtenir.

Le plus gros obstacle, c'est d'accéder au système, de devoir se connecter entre 8 h 59 et 9 h 09, dit-il. Après 9 h 10, tous les rendez-vous de la journée étaient déjà réservés .

Sara Wallace, 48 ans, de Dartmouth, a comparé l'expérience-usager à essayer d'acheter des billets de concerts rock .

La Nouvelle-Écosse a lancé sa plateforme de télémédecine en mai 2021, et elle compte maintenant 67 professionnels de la santé — médecins et infirmières praticiennes — qui offrent des consultations virtuelles.

Brendan Elliot, un porte-parole de la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, a déclaré dans un courriel qu'il y avait entre 150 et 200 plages de consultations virtuelles un jour de semaine typique, pour les 120 400 personnes de la province sans médecin de famille. M. Elliot reconnaît que la demande est élevée; il soutient que la province essaie de recruter plus de médecins et d'infirmières pour y participer.

Zen Tharani, fondateur et PDG de la société de conseil numérique Xenex Consulting, de Victoria, rappelle qu'il est normal qu'il y ait des problèmes au début de la mise en œuvre d'un tel programme de télémédecine. Mais il n'est pas normal qu'il faille se dépêcher pour obtenir la ligne.

Un système comme celui de la Nouvelle-Écosse, qui nécessite une connexion rapide pendant une courte période, constituera probablement un obstacle pour ceux qui ont une mauvaise connexion Internet ou qui sont moins à l'aise avec les outils numériques, estime M. Tharani, qui oeuvre dans ce secteur depuis 22 ans.

eVisitNB au Nouveau-Brunswick

Étant donné que les provinces mettent en œuvre différentes méthodes de soins virtuels , l'accès est un peu différent au Nouveau-Brunswick, où les rendez-vous sont offerts à tout le monde, pas seulement à ceux qui n'ont pas de médecin de famille.

Kelly Stokes, de Saint-Jean, utilise la télémédecine pour elle-même et sa jeune fille grâce à l'application eVisitNB de la province.

La pateforme de consulation virtuelle eVisitNB a été lancée en janvier 2020. Photo : Radio-Canada

Après des débuts difficiles, la jeune femme de 27 ans a déclaré que l'expérience s'était améliorée récemment, car certaines consultations ont été référées vers des infirmières praticiennes et des médecins dans d'autres provinces. Elle raconte ainsi qu'une infirmière praticienne en Ontario avait pris soin de sa fille le mois dernier.

Le système eVisitNB du Nouveau-Brunswick est composé principalement d'infirmières praticiennes et de quelques médecins qui peuvent travailler à distance depuis d'autres régions du pays.

Comme la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard offre des rendez-vous virtuels aux citoyens sans médecin de famille. Cela représente environ 12 % de la population en Nouvelle-Écosse et plus de 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard.

À Terre-Neuve-et-Labrador, où l'association médicale a signalé en juin qu'environ 24 % des résidents n'avaient pas de soins de première ligne, les rendez-vous virtuels sont offerts à tout le monde. Les rendez-vous sont fournis par la société de télémédecine Medicuro, de Springdale, à Terre-Neuve, qui emploie 16 médecins de la province.

Le mois dernier, le directeur médical d'une clinique virtuelle Medicuro a demandé au gouvernement de relever le plafond du nombre de rendez-vous quotidiens financés par la province. Le Dr Todd Young a déclaré que la limite provinciale de 40 rendez-vous virtuels par jour est beaucoup trop faible compte tenu du nombre de résidents sans médecin de famille et de la circulation de la grippe, de la COVID-19 et du virus respiratoire syncytial.

Ça va bien une fois qu'on a un rendez-vous

Zen Tharani a déclaré que même si les soins virtuels ne fonctionnent pas pour tout, il est possible de les utiliser de manière stratégique pour accroître l'efficacité des soins préopératoires et postopératoires, de la médecine d'urgence et des soins de santé mentale.

Le problème, selon lui, c'est que les progrès de la télémédecine se sont produits à toute vapeur, sous la pression de la pandémie. C'est difficile, parce que beaucoup de choses se passent dans la panique lorsqu'on est en mode réaction , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était nécessaire de prendre du recul et de poser un regard critique sur le système.

Tim Neufeld et Sara Wallace ont d'ailleurs tous les deux déclaré qu'une fois leurs rendez-vous pris, ils ont apprécié l'expérience d'utiliser les soins virtuels.

Mme Wallace, qui a perdu le médecin de famille qu'elle avait depuis toujours lorsqu'il a fermé son cabinet en juin, a déclaré que la téléconsultation obtenue lors de sa cinquième tentative avait conduit à une consultation en personne six semaines plus tard.