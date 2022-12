Émile Hudon dénonce l’attitude de la SQ dans la gestion de la tempête

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, déplore l’attitude de la Sûreté du Québec pendant la tempête , alors que des arbres sont tombés sur des fils électriques et ont bloqué des chemins de sa municipalité.

« Quand j’ai parlé au 911, ils m’ont transféré à un patrouilleur et il m’a dit qu'il avait 150 appels et qu'il ne pouvait pas faire grand chose. »

Le maire a réagi en demandant ce qui se produirait si un feu se déclarait. À cette question, le patrouilleur aurait répondu : Bien, la maison brûlera . Émile Hudon n’a, sans surprise, pas aimé cette réponse.

Surtout quand il y a des cas d’urgence. Quand il y a des chemins bouchés et que les gens ne peuvent plus circuler, s’il arrive un accident, on va blâmer qui? , renchérit-t-il.

La Sûreté du Québec n'a pas voulu commenter cette situation.

Une communication générale à améliorer

Selon Émile Hudon, la communication devrait toutefois être plus efficace non seulement entre les municipalités et la Sûreté du Québec, mais aussi avec Hydro-Québec.

Ils ont des agents qui sont en communication avec les municipalités. Quand on les appelle pour parler de ces interventions-là, ils sont comme pris au dépourvu. Il manque un peu de communication. Quand ils nous disent des choses, on aimerait pouvoir le dire comme il faut à la population , a-t-il expliqué, en entrevue à l'émission matinale C'est jamais pareil.

Des fils sont tombés dans le 10e rang à Saint-Gédéon. Photo : Gracieuseté

Chez lui à Saint-Gédéon, le retour de l’électricité a d’abord été annoncé pour le 24 décembre, puis le 25 à 17 h et le 26 à 17 h.

À la minute qu’ils nous reculent, ce n’est pas grave, mais on se demande pourquoi. Je pense qu’il va falloir se pencher sur un moyen de communication plus efficace entre tous les intervenants, même les médias, pour avoir la bonne information , plaide Émile Hudon, tout en disant comprendre les efforts déployés par les équipes sur le terrain.

Partout dans la région, des équipes d’Hydro-Québec travaillent à rétablir la situation.