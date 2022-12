Ce qui a joué dans les oreilles des artistes acadiens en 2022

Les derniers mois ont été riches en sorties musicales, et l'effervescence entraînée par la fin des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 à grandement fait du bien aux artistes et aux artisans de l'industrie.

Les suggestions des artistes des Maritimes sont donc variées, tantôt acadiennes, tantôt francophones, ou étrangères. Les huit artistes proposent des sons tous azimuts.

Jacques Surette

Deux albums en particulier ont retenu l'attention du jeune musicien Jacques Surette, originaire de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse.

L'auteur-compositeur-interprète de la Nouvelle-Écosse, Jacques Surette. Photo : Gracieuseté / Jocelyne Vautour

L'album La tête en gigue de Jim et Bertrand est un classique qui joue dans ses oreilles depuis des années.

Chaque fois que j'écoute cet album-là, je découvre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de gracieux avec ce classique. L'instrumental est incroyable. C'est vraiment un coup de cœur pour moi et depuis longtemps , affirme le musicien.

Jacques Surette ajoute que le deuxième album qu'il a le plus écouté dans la dernière année est Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Klô Pelgag. L'album aux sonorités uniques et aux vocalises planantes ont su charmer le musicien.

Laurie LeBlanc

Deux albums sont au sommet des suggestions de l'artiste country Laurie LeBlanc pour la dernière année.

Laurie LeBlanc a lancé huit albums depuis le début de sa carrière. Photo : Gracieuseté

Sans surprise, le country influence ses choix. L'album Growing up, de Luke Combs, et l'album francophone de reprise Mille après mille du duo Beauséjour sont les choix de l'artiste.

Joey Robin Haché

Le musicien Joey Robin Haché, aussi connu sous l'alias PlyWood Joe, a connu une année des plus occupées. Ce n'est pas ce qui l'a empêché d'écouter beaucoup de musique. Le talentueux artiste propose plusieurs recommandations tirées de sa liste d'écoute.

On parle notamment de l'album Multitude, de l'artiste belge Stromae, et de l'album Pax et Bonum, du groupe saguenéen Gros Mené.

Joey Robin Haché, auteur-compositeur-interprète du Nouveau-Brunswick. Photo : Annie France Noël

L'album folk expérimental Sauce chien et la guitare au poireau, de l'artiste français Antoine Loyer, figure aussi sur sa liste.

L'album Maltempête, de l'artiste folk Cédric Vieno, fait également parti des coups de cœur de Joey Robin Haché

Cet album-là m'a particulièrement marqué. Toutes les histoires que décrit Cédric Vieno, des personnages assez particuliers, et une certaine gravité poétique dans ses chansons, comme lui seul peut le faire , ajoute l'artiste

Monique Poirier

Pour Monique Poirier, chanteuse et musicienne du groupe Les Muses, les sons country et folk sont au cœur de ses albums de l'année.

L'artiste Monique Poirier. Photo : Cindy Duclos

Également codirectrice générale du Pays de la Sagouine, elle est plongée dans la musique à longueur d'année.

« De par la nature de mon travail, je suis entourée de belles chansons tout le temps » — Une citation de Monique Poirier

Parmi son palmarès 2022 on compte les albums Gin à l'eau salée, du groupe acadien Salebarbes, ainsi que Jolene and the Gambler, d'Annie Blanchard et de Maxime Landry.

Serge Brideau

Serge Brideau, chanteur du groupe rock Les Hôtesses d'Hilaire, a retenu quelques albums pour la dernière année.

Fidèle à ses habitudes, celui qui se présente sur scène parfois costumé en prêtre, parfois tout en peinture argentée, propose des choix musicaux aussi étonnants que ses performances.

Le chanteur des Hôtesses d'Hilaire, Serge Brideau, en 2022. Photo : Crédit photo : Louis Antoine Ranger

L'album de Gros Mené Pax bonum revient également dans les choix du chanteur. Le projet solo de Mico Roy Love Glove, l'album Waska Matisiwin de l'artiste atikamekw Laura Niquay, Contentement de Julie Aubé ainsi que le dernier album du groupe montréalais NOBRO sont aussi inscrits sur sa liste.

Sandra Le Couteur

La chanteuse Sandra Le Couteur, qui a été très active en 2022, a tout de même pris le temps de se plonger dans la musique des autres.

Sandra Le Couteur. Photo : Radio-Canada

Parmi ses recommandations on note l'album classique de Carl Philippe Gionet et de Christina Raphaël Haldane intitulé Tu me voyais, l'album Contentement de Julie Aubé ainsi que le dernier opus de Luc de Larochellière, Rhapsodie lavalloise.

Émilie Landry

La chanteuse country Émilie Landry, originaire de Campbellton, offre quatre suggestions d’albums : Échapper à la nuit par Les sœurs Boulay, Medium plaisir d’Ariane Roy, Je ne parlerai pas fort de Myriam Arseneau ainsi que Contentement de Julie Aubé. Ce dernier est très populaire auprès des artistes acadiens.

L'auteure-compositrice-interprète Émilie Landry. Photo : Marie-Michelle Photographie

Sébastien Michaud

Le multi-instrumentiste Sébastien Michaud est un grand adepte de jazz et cela se reflète dans ses listes d'écoute.

Sébastien Michaud. Photo : Radio-Canada

On y retrouve l'album NOT TiGHT de l'impressionnant duo jazz Domi et JD Beck ainsi que le plus récent album jazz/électronique de l'artiste Louis Cole, intitulé Quality Over Opinion.