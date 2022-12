Encore 11 000 foyers à rebrancher dans la région de Québec

Chez nous ç’a été le black-out total, c’est la totalité de la ville qui a été sans électricité , indique le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, en entrevue à l’émission Première heure. Mardi matin, il y avait encore 2441 foyers à brancher sur 6880.

Lundi, la municipalité a fait appel à la Croix rouge pour qu’elle prenne en charge certains sinistrés. Le Centre multifonctionnel Rolland-Dion demeure ouvert 24 h sur 24 pour dépanner les citoyens qui en auraient besoin.

Communication difficile avec Hydro-Québec

Le maire de Saint-Raymond dénonce la mauvaise communication avec les équipes d’Hydro-Québec dans les premières heures de la panne. Ça aura pris une journée et demie avant de réussir à être en contact avec Hydro , déplore le maire.

La ville s’est retrouvée dans le noir vers 7 h vendredi matin et ce n’est que samedi midi qu’Hydro-Québec a donné des nouvelles. On a eu l’information que Saint-Raymond ne semblait pas être prioritaire. On s’est dit qu’il y avait peut-être quelque chose de mal compris, donc on s’est mis à faire plus d’effort pour se faire entendre , ajoute Claude Duplain.

Le maire de Saint-Raymond Claude Duplain. Photo : Radio-Canada

Samedi après-midi, le maire a finalement pu obtenir le rebranchement du centre multifonctionnel pour accueillir les gens qui avaient besoin de se réchauffer, prendre une douche, aller chercher de l’eau ou charger leurs appareils électroniques. Mais la municipalité n’arrive toujours pas à communiquer les priorités de rebranchement.

À Saint-Raymond, ce sont des gens débrouillards. On est en campagne donc beaucoup ont le poêle à bois ou une génératrice quand ils ont une maison, sauf qu’il y a des secteurs à privilégier. Quand on a des blocs appartements avec des gens plus démunis, c’est plus difficile de connecter ces gens-là à la chaleur , explique Claude Duplain.

Le maire souhaite qu‘Hydro-Québec tire des leçons de ces événements. Il faudra voir pour qu’on installe un système de communication. Ça n’a pas de bon sens pour moi qu’une Ville ne puisse pas parler avec quelqu’un pour savoir où l'on s’en va , déplore-t-il.

Stoneham demande la solidarité de ses résidents

Les rebranchements progressent aussi du côté de Stoneham, également durement touchés par la tempête du 23 décembre. Il y aurait un peu moins de 1500 clients encore privés d'électricité. Le complexe municipal est ouvert jusqu’à 20 h pour accueillir les citoyens. Son ouverture sera prolongée si nécessaire.

La municipalité de Stoneham, au nord de la région de Québec, est particulièrement touchée par les pannes. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La municipalité avertit aussi les citoyens qui se préparent à retrouver le courant de délester certains appareils non essentiels afin de tout rebrancher progressivement. Le réseau pourrait ne pas résister à de trop grandes augmentations de la demande électrique.

Lac-Beauport à la recherche des personnes dans le besoin

Un peu plus de 600 foyers sont toujours dans le noir du côté de Lac-Beauport.

La municipalité met en place une tournée de porte-à-porte des résidences sans électricité. Elle a reçu l'information que des personnes sans moyen de communication seraient dans des situations plus fragiles .

L’opération pourrait prendre jusqu’à deux jours avec les deux équipes sur le terrain.

Le centre d’accueil temporaire, installé au Chalet des loisirs, a dépanné près de 50 familles par jour. Il demeurera en activité jusqu’à nouvel ordre.

Avec les informations de Louise Boisvert, Juliette Lefebvre et Colin Côté-Paulette.