Un premier centre de soins d’urgence pour personnes âgées prend forme à Toronto

Le docteur Sam Sabbah, directeur médical du département d’urgence de l’ UHN , est l’un de ceux qui travaillent à la réalisation du projet.

Il partage avoir constaté les avantages que peut offrir un centre adapté aux personnes âgées un jour où l’urgence de l’Hôpital Toronto Western était particulièrement achalandée.

Le Dr Sabbah y a vu un homme de 80 ans allongé par terre. Il dormait aux côtés de sa femme qui était sur une civière. Marié depuis plus de 45 ans, il ne se voyait pas la laisser seule à l’hôpital.

Je me suis dit que nous devions faire mieux , soutient le Dr Sabbah.

Le Dr Sam Sabbah chapeaute le projet qui est rendu possible grâce à un don. Photo : Radio-Canada

L’ UHN entend bâtir un centre de soins d’urgence comportant, entre autres, des planchers qui minimisent les blessures en cas de chute, des rampes d’appui et des lumières tamisées. Les patients seront également suivis par une équipe spécialisée en gériatrie.

Le projet est rendu possible grâce à un don de 52 millions de dollars de la Fondation John et Myrna Daniels.

Répondre aux besoins d'une population vieillissante

Ce premier centre de soins d’urgence adapté aux personnes âgées se développe alors que la population canadienne est vieillissante.

Le Dr Sabbah estime que le nombre de patients âgés en Ontario doublera dans les deux prochaines décennies.

Les deux centres de soins d’urgence de l’ UHN accueillent déjà plus de 30 000 patients âgés de plus de 65 ans, soit environ le tiers de ses visiteurs.

Nous savons que [les personnes âgées] restent plus longtemps à l’urgence, qu'ils ont besoin de plus de tests et qu'ils ont besoin de plus d'interventions. Créer un espace dédié à eux améliorera l'accès aux soins pour tous les patients , explique le Dr Sabbah.

L’initiative enchante Santa Cuda dont les parents sont âgés de plus de 80 ans. L’Ontarienne soutient qu’avec le temps, les visites à l’hôpital sont devenues plus courantes.

Santa Cuda est une aidante naturelle pour ses deux parents en plus d'être bénévole pour le Réseau universitaire de santé de Toronto. Photo : Radio-Canada

Selon Santa Cuda, l’environnement animé et bruyant d’une salle d’urgence conventionnelle n’aide en rien à ralentir le rythme cardiaque de sa mère qui est aux prise avec des problèmes cardiaques.

Elle espère que le nouveau centre sera plus confortable pour ses parents et que ceux-ci pourront y recevoir des traitements adaptés à leurs besoins.

Je vais avoir l’impression de pouvoir respirer. Si je dois sortir, je vais pouvoir laisser [mes parents] et ils seront à l’aise , soutient Santa Cuda.

Le centre sera chargé d’établir les meilleures pratiques de soins d’urgence gériatriques en vue de partager ce savoir-faire avec d’autres hôpitaux du pays.

Son ouverture est prévue pour 2025.