Plus de 900 clients encore sans électricité en Outaouais

Selon le dernier bilan d’Hydro-Québec, on compte 92 interruptions et 909 clients privés d’électricité sur 226 120, mardi matin.

La situation s’est toutefois améliorée depuis les derniers jours, alors que sur l’ensemble du territoire québécois, ce sont 35 216 clients sur 4 526 917 qui n’ont toujours pas de courant depuis la tempête hivernale qui a débuté jeudi dernier.

Du son côté, Hydro Ottawa indique un retour à la normale et plus aucune panne n’est signalée sur son territoire.

La situation s'est également améliorée du côté d’Hydro One pour la région d’Ottawa et l’Est de l'Ontario. Une seule panne touchant moins de 20 clients est rapportée à Johnstown, dans les Comtés unis de Leeds et Grenville.

Toutefois, à l’échelle de la province, environ 11 000 Ontariens sont toujours privés d'électricité mardi matin.

Ces pannes sont majoritairement situées au nord de Barrie. Hydro One tente toujours de rectifier la situation. L'entreprise affirme avoir rebranché plus de 430 000 clients depuis la tempête, mais les conditions météorologiques et la fermeture de certaines routes continuent de compliquer le travail des équipes d'intervention.