L’Alberta abandonne la construction d’écoles en partenariat public-privé

Promesse phare des élections générales de 2019, le recours aux partenariats public-privé (PPP) devait être le principal modèle utilisé pour tous les projets de construction du gouvernement, mais il n’a pas réussi à s’implanter dans le monde scolaire.

Même s’il est important, l’argent n’est pas la seule chose que nous devons considérer , explique le ministre Neudorf.

Selon lui, les PPP trouvent un bien-fondé économique dans les projets de plus de 100 millions de dollars. Or, la construction d’une école est évaluée entre 10 millions de dollars et 90 millions de dollars en fonction de la taille et de la complexité du projet.

Dans le domaine scolaire, les PPP devaient servir à économiser en construisant des groupes d’écoles à partir de modèles et de matériaux semblables. Le premier groupe de 6 écoles a été annoncé en 2019, mais la pandémie de COVID-19 a incité le gouvernement à revoir ses plans et à gérer lui-même les projets.

Toujours en 2019, un groupe de 5 écoles, dont deux à Edmonton, devaient être construites en PPP. Leur construction a commencé et devrait être achevée en 2024.

Le gouvernement planifie également le regroupement en PPP de la construction de 6 des 10 écoles annoncées en 2022, soutient Nathan Neudorf.

La distance et les besoins des communautés au coeur de la décision

Le délaissement des partenariats public-privé s’explique par plusieurs facteurs, note Nathan Neudorf.

Le ministre soutient entre autres qu’il serait difficile, pour le gouvernement, de trouver un entrepreneur qui soit prêt à travailler autant à Valleyview, dans le nord-ouest de la province, qu’à Raymond, dans le sud. Cette étendue aurait pour effet de diminuer la compétition et d’exercer une pression à la hausse sur les prix, selon lui.

Il note que les communautés locales ajoutent souvent des fonctions communautaires aux écoles construites, comme des centres récréatifs, des auditoriums ou des bibliothèques. Ce genre d’ajouts s’accorde difficilement avec le modèle PPP.

C’est notamment le cas de l’École secondaire Dre Anne Anderson, qui a ouvert ses portes à Edmonton en 2021. Selon la présidente de la Commission scolaire d’Edmonton, Trisha Estabrooks, ce projet auquel est attaché un centre récréatif n’aurait jamais pu voir le jour en PPP.

Avec les informations de Janet French