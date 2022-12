Six personnes hospitalisées et 42 sont sans logement après un incendie à Winnipeg

Six personnes ont été envoyées à l’hôpital, dont trois en état critique, après l’incendie d’un immeuble de logements sociaux au centre-ville de Winnipeg. Certains résidents ont manqué de près d’être coincés dans leurs appartements.

Le bâtiment de 113 ans se trouve en bordure du Central Park de Winnipeg. À 4 h, par -26 degrés Celsius, le feu s’est déclaré.

Le chef adjoint du service d'incendie de la Ville, Tom Wallace, indique que des dizaines de pompiers, d’ambulanciers et de travailleurs sociaux ont été dépêchés à la scène de l’incendie.

Il a fallu évacuer les résidents et les emmener dans des autobus municipaux afin qu’il ne soit pas dehors. Sur les six personnes hospitalisées, trois étaient en état critique et un en état instable. Quarante-deux personnes sont maintenant sans un logement.

C’est un incident important pour nous n’importe quel jour de l’année, sans compter le jour de Noël , déclare Tom Wallace.

C’était un incident très difficile pour nous et je suis reconnaissant pour nos employés qui ont été capables de répondre aux besoins de cet incident, d’être créatifs et de gérer autant de patients , ajoute-t-il.

Initialement, le service d’incendie a reçu un appel concernant des gens coincés dans le bâtiment. Les pompiers ont dû utiliser des ascenseurs d'escalier pour évacuer certains résidents.

Darren Nash habite au cinquième étage du bâtiment. L’alarme d’incendie a sonné pendant 30 à 45 minutes avant qu’il ne sente de la fumée.