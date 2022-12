Le programme national de garderies souffre d’un manque de places et de personnel

Le programme national de garderies mis en place par le gouvernement libéral a suscité une hausse remarquable des demandes. Cependant, le manque de places et de personnel risque de compromettre son succès, selon les experts.

Le gouvernement fédéral a promis de réduire de moitié le coût des services de garde au cours de la première année et de réduire les frais quotidiens à 10 $ par jour par enfant dans les provinces participantes d'ici 2026.

Ce plan s'accompagne d'un financement fédéral d'environ 30 milliards de dollars sur cinq ans pour aider les provinces à compenser les coûts d'un programme national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le plan prévoit également de créer 250 000 places en garderie dans tout le pays.

Le plan du gouvernement fédéral est doté d'un financement de 30 milliards de dollars en cinq ans. (Archives) Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

En raison de ces incroyables réductions de coûts, où les parents qui ont accès à des services de garde agréés paient la moitié de ce qu'ils payaient il y a plus d'un an, la demande est énorme , a déclaré Morna Ballantyne, directrice générale de Child Care Now, dans une entrevue à CBC News.

Le nombre record des inscriptions sur les listes d’attente montre qu’il existe un important manque de places. Mme Ballantyne souligne également un manque d’éducateurs dans toutes les régions du pays.

Les bas salaires nuisent au recrutement

Par ailleurs, le grand défi pour le programme est le recrutement et la rétention des employés, en raison des salaires peu élevés.

L'accord sur le programme national de garderies de chaque province avec le gouvernement fédéral les oblige à créer une grille établissant les salaires de base et l’évolution des augmentations au fil des années. Le gouvernement fédéral a laissé aux provinces le soin de fixer les salaires minimaux. Les augmentations de salaire ont été effectuées différemment au pays.

Au Yukon, par exemple, le salaire minimum des éducateurs de la petite enfance pleinement qualifiés a atteint 30 $, ou un peu plus de 32 $ dans les collectivités rurales. De son côté, la Saskatchewan a accordé une augmentation salariale allant jusqu'à 2 $ l'heure et a promis d'établir sa grille salariale en 2023. L'Alberta a accordé aux travailleurs en garderie des augmentations salariales et des paiements uniques, alors que la Nouvelle-Écosse a augmenté les salaires jusqu'à 30 %.

En Ontario, les éducateurs ont commencé à gagner un salaire minimum de 18 $ l'heure le 1er avril - 20 $ pour les superviseurs. Ces salaires doivent passer à 19 $ et 21 $ l'an prochain. Au Nouveau-Brunswick, les titulaires d'un certificat d'un an en éducation de la petite enfance gagnent maintenant 23,47 $ l'heure, tandis que les travailleurs non formés gagnent 16,90 $.

En Colombie-Britannique, la hausse de salaire a été de l’ordre de 4 $ l'heure.