Pannes de courant : hausse des intoxications au monoxyde de carbone

Au moins deux hommes âgés dans la soixantaine ont d’ailleurs perdu la vie au cours des derniers jours, victimes des émanations de génératrices à combustion.

Le phénomène se fait sentir à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui est l'un des deux seuls hôpitaux de la province munis d'une chambre hyperbare pour traiter les victimes les plus gravement atteintes.

Au cours des derniers jours, l'afflux de patients intoxiqués au monoxyde de carbone a atteint des records, selon le Dr Dominique Buteau, médecin-chef du service de médecine hyperbare: Ça fait 20 ans que je fais de la médecine hyperbare (...) et c'est du jamais vu en 20 ans. J'ai eu un nombre record d'appels » dit-il.

« C'est comparable à la situation qui avait été vécue lors de la crise du verglas » — Une citation de Dr Dominique Buteau.

Le 24 décembre seulement, les médecins de Lévis ont dû traiter 15 cas d'intoxications graves au monoxyde de carbone. Ils en traitent habituellement 2 par jour, en moyenne.

Au Service de protection contre l’incendie de Québec, (SPCIQ) on observe aussi la hausse des appels en lien avec le monoxyde de carbone.

Depuis vendredi on a répondu à plusieurs dizaines d'interventions en ce sens, alors que de facon générale on peut en avoir quelques-uns au courant d'une semaine, ça peut aller à 2-3-4-5 appels , explique le porte-parole, Alexandre Lajoie.

Il explique que les pompiers sont souvent appelés sur les lieux pour vérifier les concentrations de gaz dans l’air, lorsque des résidents ont des doutes ou ressentent les symptômes d’une intoxication.

Un tueur silencieux

Le monoxyde de carbone n’a pas d’odeur et n’est pas irritant, il est donc difficilement détectable.

Mais lorsqu’on le respire, il remplace l’oxygène dans le sang, et prive les organes de leur apport en oxygène, causant des maux de tête, des maux de cœur, des étourdissements, des faiblesses, et potentiellement la perte de conscience et la mort.

Si la concentration est très élevée, un décès peut survenir en quelques minutes , explique le Dr Buteau, qui cite l’exemple type d’un résident qui s'intoxiquerait en vérifiant le bon fonctionnement de sa génératrice dans un garage.

Des détecteurs de monoxyde de carbone comme ceux-ci sont en vente libre dans des quincailleries Photo : Santeri Viinamäki - Wikimedia Commons

Le monoxyde de carbone peut aussi provoquer des séquelles à long terme et des dommages permanents, comme des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et des troubles de l’équilibre.

Pour prévenir les intoxications, les médecins et la sécurité publique rappellent de ne pas utiliser de génératrice ou d’appareils à combustion pour la cuisson ou l’éclairage à l'intérieur d'une résidence ou d'un garage, même si les fenêtres sont ouvertes.

« Parfois les gens ont la croyance que le fait d’entrouvrir la porte de garage ou de laisser une fenêtre ouverte peut être suffisant, mais ce n’est pas suffisant » — Une citation de -Dr Dominique Buteau

Certains appareils conçus pour un usage à l’intérieur peuvent aussi être dangereux, s’ils ne sont pas utilisés de la bonne façon, explique Alexandre Lajoie.

Si vous croyez ressentir les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, il faut immédiatement sortir à l’extérieur et appeler les services d’urgence.

Le Dr Buteau et la sécurité publique recommandent aussi fortement l’achat d’un détecteur de monoxyde de carbone.