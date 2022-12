Scott Moe revient sur une année pleine de défis en Saskatchewan

La générosité des Saskatchewanais qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens a marqué le premier ministre.

Je crois que ce dont je suis le plus fier au cours de la dernière année, c’est ce que les gens de la Saskatchewan ont fait pour soutenir nos amis et notre famille d’un autre pays dans un moment de détresse , déclare-t-il.

Lorsque 2022 a commencé, la pandémie de COVID-19 battait encore son plein, rappelle M. Moe.

Alors que l’année a progressé, nous nous trouvons dans une position beaucoup plus solide, lorsqu’on regarde les investissements qui ont atterri ici, et la situation financière de la province , affirme M. Moe.

Il note que la province a pu commencer à rembourser la dette de pandémie des dernières années.

Scott Moe a défendu l’envoi de chèques de 500 $ à tous les adultes de la province. Il note que le gouvernement s’est retrouvé en surplus, souhaitait rembourser sa dette et puis augmenter le financement d’initiatives liées aux sans-abri dans les centres urbains.

Nous voulions aider des familles partout dans la province avec la hausse du coût de la vie et nous voulions le faire rapidement et aussi simplement que possible , fait-il valoir. D’autres approches auraient été plus lentes et auraient aidé moins de familles, soutient-il.

Aux critiques qui croient que l’argent de la province serait mieux utilisé par le système de soins de santé, Scott Moe répond que la province a investi 60 millions de dollars pour embaucher plus de travailleurs dans ce domaine.

Il y a plus à faire, c’est évident, mais ce n’est pas exclusivement un enjeu en Saskatchewan , souligne-t-il. C’est pour ça que les premiers ministres des provinces ont demandé au premier ministre et au gouvernement fédéral de devenir un plein partenaire du Transfert canadien en matière de santé .

S’il veut plus d’argent d’Ottawa, Scott Moe croit que ces fonds devraient être sans condition. Le défi avec des conditions, c’est qu’il y a des différences régionales dans les besoins , fait-il valoir.

Par ailleurs, les priorités de la Saskatchewan et celles d’Ottawa sont les mêmes : la réduction des attentes pour des interventions chirurgicales, des investissements supplémentaires en santé mentale et en dépendances ainsi que du soutien adéquat pour les travailleurs de la santé.

En ce qui concerne les priorités, nous nous alignons très bien avec le gouvernement fédéral , déclare M. Moe.

Un bouclier contre Ottawa

Le gouvernement de la Saskatchewan ne s’aligne pas avec Ottawa en matière de politique environnementale. Cet automne, le gouvernement de M. Moe a déposé le « Saskatchewan First Act », un projet de loi affirmant la compétence provinciale sur les ressources naturelles de la province

Le gouvernement fédéral brandit cette épée de la politique environnementale et [ce projet de loi] est un bouclier, vraiment, défendant la Constitution du Canada, les compétences des provinces, et notre capacité de développer nos ressources naturelles, qui, en fin de compte, sont l’origine de notre richesse en Saskatchewan , fait valoir Scott Moe.

Il dit que le projet de loi assurera que le succès économique de la Saskatchewan au cours des prochaines décennies.

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) et la Nation métisse de la Saskatchewan ont vigoureusement critiqué ce projet de loi. Scott Moe répète que le projet de loi ne vient rien changer pour les Autochtones.

Nous avons un bon bilan en ce qui concerne la réconciliation économique et l’inclusion de tout le monde, y compris les personnes autochtones, dans notre économie. Bon, il y a plus de travail à faire sur ce front, mais nous devons aussi identifier ce que nous avons accompli , déclare M. Moe.

Retour sur la tragédie de la Nation crie de James Smith

Pour Scott Moe, l’élément le plus important dans la réaction de la province à la tuerie de la Nation crie de James Smith, c’est l’élargissement de la police .

Nous avons parlé d’élargir les occasions pour des polices communautaires dans les communautés autochtones, élargir le soutien pour nos agents de la GRC municipaux grâce à la Saskatchewan Marshal Service et le défi que nous avons avec les crimes contre la propriété causés par la drogue , dit-il.

Il s’agit d’un défi, non seulement dans les communautés autochtones, non seulement dans les communautés en région rurale, mais c’est un défi à travers notre province et dans beaucoup de cas, à travers notre pays , poursuit Scott Moe.

Il note que la province doit aussi soutenir les personnes qui décident [de quitter un mode de vie de dépendance à la drogue] et de chercher un chemin vers une vie meilleure .

Nous devons avoir des services pour eux, nous devons avoir un lit de désintoxication de disponible , affirme Scott Moe, qui souligne l’engagement de son gouvernement d’ajouter 150 lits de réhabilitation intensive.

Avec les informations d'Adam Hunter