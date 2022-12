Ridley Scott révèle que le scénario de Napoleon a été réécrit plusieurs fois

Il a souligné que le scénariste David Scarpa a dû retourner à plusieurs reprises à son ordinateur pour modifier le scénario du film. Il a rendu cette biographie spéciale [...]; grâce à lui, il est plus gros et meilleur , a notamment dit Ridley Scott.

Au moment de l'annonce de ce film au début de 2022, Apple TV+ avait indiqué que le long métrage serait centré sur le début du parcours du futur empereur et sur son ascension vers le pouvoir, à travers le prisme de sa relation avec l’impératrice Joséphine de Beauharnais, devenue son épouse en 1796.

Joaquin Phoenix tient le rôle de Napoléon dans ce film qui a été tourné en 2022 et qui devrait sortir en 2023 sur la plateforme Apple TV+. Vanessa Kirby y tient le rôle de Joséphine.

Ridley Scott a souligné que Joaquin Phoenix était loin d'être un acteur conventionnel. Sans le vouloir d'ailleurs, mais par intuition. C'est ce qui le rend si juste. Si quelque chose l'embête, il vous le dira clairement. Il a rendu Napoleon spécial à force de ne cesser de nous poser des tas de questions , a-t-il ajouté.

« Avec Joaquin, on se doit de réécrire un film s'il ne se sent pas à l'aise avec son histoire. C'est ce qui s'est passé ici; nous l'avons retravaillé afin qu'il puisse se concentrer sur qui était Bonaparte. Et je respecte cela, car tout ce qu'on s'est dit a été incroyablement constructif. Finalement, ça a rendu le film plus gros et meilleur. »