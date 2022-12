Ouverture des services pour les grands froids dans le Grand Sudbury

Le Réseau des sans-abri annonce la mise en place de ses mesures d’alerte par très grand froid, et active des mesures supplémentaires pour lutter contre le froid qui devrait s’installer dans la région du Grand Sudbury au cours des 24 prochaines heures.

Dans un communiqué de presse publié lundi en fin de matinée, le Réseau des sans-abri indique qu’une série de services de réchauffement seront mis en place dès lundi soir, en raison du froid annoncé par Environnement Canada pour la région du Grand Sudbury.

Une alerte par très grands froids est une intervention d’urgence à court terme qui sert à augmenter les services à la disposition de la communauté lorsque la température s’annonce à -15 degrés Celsius ou plus froid ou lorsque Environnement Canada émet un avertissement prédisant une température de moins de -20 degrés Celsius , peut-on lire dans le communiqué.

Pour aider les personnes qui sont dans la rue ou qui vivent dans des logements froids, le Réseau des sans-abri ouvre son centre de réchauffement au Centre Samaritain sur la rue Elgin.

De plus, l’Association des jeunes de la rue a mis en place un numéro d’urgence pour des besoins liés au froid, et va faire patrouiller des équipes de travailleurs de rue pour diriger les gens dans le besoin vers les services de réchauffement ou encore leur distribuer du café et des vêtements chauds.

Les refuges et les services d’hébergement d’urgence du Grand Sudbury sont ouverts comme d'habitude.