Des équipes d’Hydro-Québec en renfort dans la région

Au Lac-Saint-Jean, les résidents des municipalités d’Hébertville-Station et d’Hébertville attendent avec impatience de retrouver l’électricité. C’est le cas aussi pour plusieurs résidents de Saint-Gédéon et de Labrecque, notamment.

À 14 h, lundi, 10 302 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant dans la région.

La société d’État a d’ailleurs fait appel à une vingtaine d’équipes supplémentaires de l’extérieur de la région pour prêter main-forte aux travailleurs sur le terrain.

Les techniciens sont à l'œuvre pour réparer les lignes mises à rude épreuve par la tempête à Hebertville-Station. Photo : Radio-Canada / ROBY ST-GELAIS

Avec toutes les régions qui étaient touchées, on ne pouvait pas s’entraider entre régions [...] Maintenant que ça se calme, les équipes viennent aider les régions les plus affectées , a expliqué la porte-parole d’Hydro-Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandra Fortin.

À Hébertville-Station, qui compte environ 1300 habitants, le cœur du village a été durement affecté par les forts vents qui ont balayé la région. Plusieurs poteaux ont été sectionnés et des arbres sont tombés au sol. Des toitures ont aussi été endommagées. Des équipes d’Hydro-Québec étaient sur place lundi.

« Quand tu es sans électricité et que tu n’as pas trop de réponse, c’est tout le temps long. Mais je fais confiance aux autorités et à ceux qui travaillent [...] J’ai bien confiance que ça va se rétablir dans les prochaines heures sinon à demain matin (mardi). » — Une citation de Michel Claveau, maire d'Hébertville-Station

Situation difficile pour certains

La municipalité a ouvert un centre d’accueil temporaire pour aider les résidents qui ne pouvaient se rendre chez des proches.

On est allés chercher une grosse génératrice pour s’assurer au moins qu’on ait un endroit à la chaleur pour recevoir nos gens, ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas tout le monde qui a des poêles à bois et qui peut s’autosuffire , a ajouté le maire.

Le maire d'Hébertville-Station, Michel Claveau Photo : Radio-Canada

Certains citoyens équipés de génératrices sont demeurés à la maison, mais pour d’autres, la situation commence à peser. Ils sont privés de courant depuis le 23 décembre en matinée.

J’ai des tuyaux de gelés dans deux immeubles à logements. Et il annonce -15 degrés cette nuit (lundi à mardi) et peut-être -20 mardi. Je suis rendu à me lever la nuit pour mettre de l’essence dans l’une de mes génératrices , dit Normand Simard, un résident qui déplore la lenteur des interventions d’Hydro-Québec dans la municipalité.

La municipalité d’Hébertville-Station invite ses citoyens à modérer l’utilisation de l’électricité à la suite du rebranchement pour éviter de surcharge le réseau.

Au moins dans les cinq heures qui vont suivre, ce n’est pas le temps de faire du lavage. Il faut mettre le chauffage à 22 et se limiter au congélateur et au réfrigérateur , a annoncé le maire Michel Claveau.

Des poteaux électriques se sont effondrés sous la force des vents et le poids de la neige à Hebertville-Station. Photo : Radio-Canada / ROBY ST-GELAIS

À Saguenay, il ne restait que 1700 clients sans électricité en date de lundi après-midi. Le centre d'accueil au Centre Georges-Vézina dans l'arrondissement de Chicoutimi demeure accessible à la population, a annoncé la Ville de Saguenay.