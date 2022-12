Voici pourquoi la santé publique prévoit davantage d’infections à la COVID-19 en 2023

En décembre, l'Organisation mondiale de la santé ( OMS ) a déclaré que les sous-variants d'Omicron montraient une plus grande capacité à échapper à notre système immunitaire.

Omicron, le dernier variant préoccupant, est le variant le plus transmissible que nous ayons vu jusqu'à présent, en incluant tous les sous-variants en circulation , a soutenu Maria Van Kerkhove, responsable technique de l' OMS pour la COVID-19, le 21 décembre.

Que cela provoque de nouvelles vagues d'infections dépend de conditions telles que la taille et le moment des précédentes vagues d'Omicron, du paysage immunitaire régional et de la couverture vaccinale contre la COVID-19, a souligné l'agence de santé publique des Nations unies.

Au Canada, les différences d'immunité de la population et les tendances mondiales suggèrent que les cas de COVID-19 pourraient augmenter au cours de la nouvelle année, ont déclaré des responsables de la santé la semaine dernière.

Mais qu’est-ce qu’une mutation et pourquoi l'évasion immunitaire est-elle importante? Voici quelques réponses basées sur ce que nous savons à ce stade de la pandémie.

Qu’est-ce qu’une mutation?

Une mutation est une modification du code génétique du virus de la COVID-19. Certaines mutations n'ont aucun effet. D'autres entraînent des changements dans les protéines, qui peuvent être utiles au virus en le rendant plus transmissible, c’est-à-dire en augmentant sa capacité de passer d'une personne à l'autre. Ou alors, la mutation peut être nocive pour le virus, si le système immunitaire d'une personne acquiert un avantage sur l'agent pathogène.

Dans ce graphique montrant l'épidémiologie génomique du SRAS-CoV-2, on voit que le variant Omicron (en jaune et en orange) n'a pas évolué à partir de variants précédents comme Delta (en bleu) ou Alpha (en mauve). Photo : nextstrain.org

L'OMS note qu'il existe actuellement environ 540 mutations d'Omicron, mais seulement 5 sont sous surveillance en raison de changements tels que des mutations ou une augmentation de la prévalence.

Les variants préoccupants présentent une ou plusieurs différences par rapport à la version originale ou ancestrale du virus :

ils se répandent plus facilement;

ils provoquent une maladie plus grave;

ils échappent aux vaccins ou aux traitements existants.

Les médecins et les scientifiques surveillent particulièrement les mutations de la protéine de spicule du virus, dont celui-ci se sert pour s'agripper aux cellules d'une personne et ensuite y pénétrer.

Le sous-variant BQ.1.1 d'Omicron échappe à l’immunité à un point tel qu'un traitement antiviral ne fonctionne pas, a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, à la mi-décembre.

« Nous devons surveiller la sensibilité du virus à ces médicaments. » — Une citation de Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada

Les différents sous-variants d'Omicron possèdent un nombre élevé de mutations dans la protéine de spicule. Photo : iStock / wildpixel

Les données de séquençage génétique indiquent également que les variants qui échappent aux mécanismes immunitaires sont en augmentation, tandis que le variant BA.5, qui dominait l'été dernier, est en diminution, a précisé la Dre Tam.

Au minimum, cela signifie que les cas de COVID diminueront plus lentement et qu’il y aura un plateau plus élevé d'infections et d'hospitalisations au cours de la saison des virus respiratoires, a-t-elle noté.

Comment fonctionne l'immunité?

Si le virus permettait à notre système immunitaire de le repousser, la partie serait terminée pour le microbe, explique Dawn Bowdish, professeure d'immunologie à l'Université McMaster, en Ontario. Pour survivre, les sous-variants d'Omicron, comme BQ.1.1, contournent nos défenses immunitaires.

Le virus infecte les hôtes pour faire des copies de lui-même. Lorsqu’il utilise nos cellules comme usine à virus, nous tombons malades.

Mais ce ne sont pas toutes les personnes exposées au virus qui développent la maladie.

Si on imagine le système immunitaire comme un château médiéval, il y a différents niveaux de protection. D’abord un mur entourant le bâtiment, puis un fossé, et enfin des gardes armés.

Le mur extérieur empêche les envahisseurs d'entrer. Pour nous, la principale barrière contre les agents pathogènes respiratoires est le nez. Dans le cas de la COVID-19, ce que les scientifiques nomment l'immunité muqueuse se trouve dans les voies nasales et le pharynx, qu’on appelle communément la gorge.

À l’approche du virus, notre réponse immunitaire naturelle est d'appeler à l'aide.

Le mal de gorge et l'écoulement nasal sont deux symptômes de l'infection à la COVID-19. Photo : iStock

Lorsque les sous-variants d'Omicron pénètrent dans votre nez, votre bouche, lorsque vous les respirez pour la première fois, ils ont des moyens de désactiver vos réponses immunitaires antivirales naturelles , soutient Dawn Bowdish, qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et l'immunité.

Une fois que le virus a franchi la première couche de défense, les anticorps entrent en action. Les anticorps sont des protéines que notre système immunitaire fabrique pour combattre les infections. Ils travaillent également pour nous empêcher de tomber malade à nouveau par le même virus.

Les anticorps doivent coller au virus pour être efficaces, note la Dre Bowdish. Des semaines après que quelqu'un a été vacciné, le système immunitaire produit beaucoup d'anticorps. Même s'ils ne collent pas très bien, leur nombre élevé devrait offrir une protection.

Le compromis est qu'il nous faut énormément d'énergie pour fabriquer des anticorps, qui diminuent au fil des semaines et des mois.

« Dans le contexte d'Omicron, il est bien documenté que plus votre vaccin est récent, moins vous êtes susceptible d'être infecté par le virus, car [...] vos niveaux d'anticorps sont extrêmement élevés. » — Une citation de Dawn Bowdish, professeure d'immunologie à l'Université McMaster

La COVID peut échapper à l'immunité

Mais le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, a d'autres moyens de surmonter les défenses des anticorps.

Il est également très efficace pour se cacher de ces anticorps , indique Dawn Bowdish.

Il nous faut énormément d'énergie pour fabriquer des anticorps, qui diminuent au fil du temps. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Étant donné que les sous-variants d'Omicron échappent à la capacité du système immunitaire à les contrôler pleinement, nous sommes plus enclins aux réinfections qu'avec les variants précédents, souligne la Dre Hélène Decaluwe, immunologiste et clinicienne-chercheuse à l'Université de Montréal.

« La plupart des Canadiens ont été soit infectés, soit vaccinés. Malgré cela, nous ne pouvons pas empêcher complètement la transmission. » — Une citation de Hélène Decaluwe, professeure agrégée à l'Université de Montréal

Les anticorps sont un moyen important de bloquer la transmission, mais leurs niveaux diminuent après une première infection, ajoute-t-elle.

Un patient qui a ses deux doses de vaccin et la dose de rappel semble, selon les observations, avoir une meilleure mémoire à long terme de l'infection, ajoute la docteure.

En effet, le système immunitaire de l'organisme a été exposé non seulement à la protéine de spicule du virus, mais également à d'autres qui sont importantes pour nous prémunir contre les maladies graves.

Que se passe-t-il lorsque les anticorps ne nous défendent pas?

La Dre Decaluwe et son équipe effectuent des recherches en laboratoire sur la réponse des lymphocytes T, un type de globules blancs qui aident à protéger le corps contre les infections. Les lymphocytes T sont comme les gardes armés qui, depuis la tour du château, lancent des javelots sur la COVID.

Lorsque les anticorps ne parviennent pas à s’occuper du virus, les lymphocytes T en ciblant et en détruisant les cellules infectées par le virus. Les cellules T n'empêchent pas l'infection, mais se mettent au travail après la pénétration d'un virus.

La Dre Decaluwe et ses collègues du Réseau de l'intervention de recherche rapide sur les variants du coronavirus (CoVaRR-Net en anglais) utilisent des échantillons de sang recueillis auprès de 600 personnes et une technologie de pointe pour étudier les réponses des lymphocytes T.

Environ la moitié des sujets continuent de fournir des échantillons de sang pour aider les chercheurs à examiner les anticorps et autres cellules immunitaires, ajoute la Dre Decaluwe.

Les anticorps peuvent être mesurés dans un petit échantillon de sang, mais pas les lymphocytes T. Photo : Reuters / Cooper Neill

Les anticorps sont créés par un autre type de cellules immunitaires appelées lymphocytes B.

Lorsque les défenses immunitaires nasales et les anticorps ne sont pas assez efficaces pour bloquer l'infection, les lymphocytes T et B entrent en jeu. L'un des rôles des lymphocytes B est de se souvenir d'un envahisseur pour aider à fabriquer des anticorps lors d’une réinfection. C'est comme si les lymphocytes B étaient armés d'une affiche d’avis de recherche pour utiliser leur arc et leurs flèches ou leurs catapultes contre Omicron.

Malgré la défense apportée par le système immunitaire et par les vaccinations, environ 50 Canadiens par semaine meurent encore de la COVID-19. Une grande partie d'entre eux a plus de 65 ans.

Les personnes âgées et celles qui ont un système immunitaire affaibli courent un risque accru de développer une forme grave de la COVID. Ce sont elles qui ont le plus besoin de doses de rappels, note la Dre Decaluwe.

Leur vulnérabilité implique que les chercheurs médicaux devront continuer à surveiller l'augmentation de l'évasion immunitaire.

D'après un reportage d'Amina Zafar pour la CBC.