La station Stoneham accueille de nouveau les skieurs

De quoi ravir les férus de sport de glisse. Certains modéraient cependant leur joie.

C’est un moindre mal. Skier n’est pas un besoin essentiel, alors ne pas pouvoir venir, il y a pire que ça. Il y en a qui n’ont toujours pas d’électricité. Je m’estime privilégié , soulignait cet habitant de Québec paré pour dévaler quelques pentes.

La station touristique a en partie repris ses activités, car elle a profité du retour progressif de l’électricité dans le secteur. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Lundi, de nombreuses zones restaient plongées dans le noir.

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Sébastien Couture, et son équipe cherchent des solutions pour proposer des formules d'hébergement d'urgence aux sinistrés de la tempête qui se retrouvent toujours privés d'électricité. Photo : Radio-Canada

Les services de secours et agents municipaux restaient mobilisés.

« On continue avec le système D. » — Une citation de Sébastien Couture, maire de Stoneham-et-Tewkesbury

Ainsi, le complexe municipal, situé chemin du Hibou, a été une fois de plus converti en lieu d’accueil pour les sinistrés. Et il le sera tant que ce sera nécessaire, précise le maire.

Sur place, les gens peuvent se réchauffer, se reposer, recharger leurs appareils électroniques, avoir de l’eau et prendre une douche s’ils le souhaitent.

Des nuits très froides

Le redoux prévu pour le milieu de la semaine est perçu par beaucoup comme un répit. D’ici là, les températures enregistrées la nuit afficheront des nombres négatifs à deux chiffres, et cela préoccupe fortement Sébastien Couture.

Je voyais hier [dimanche] sur les réseaux sociaux des citoyens qui disaient qu’il faisait 6 ou 7 degrés dans leur maison. On est inquiet, mais on va trouver des solutions et on va [leur]venir en aide.

S’adapter, c’est ce que fait Patrick Massé depuis vendredi. Dans l’attente d’être raccordés au réseau électrique, lui, sa femme et leurs deux enfants, vivotent dans leur maison grâce à une génératrice.

Patrick Massé n'a plus de courant chez lui à Stoneham-et-Tewkesbury depuis vendredi. Photo : Radio-Canada

Alors que tous se préparaient à rejoindre des proches dans le nord de Montréal pour Noël, le mauvais temps a contrarié leurs plans.

On a annulé. Je ne voulais pas laisser la maison sans surveillance , explique-t-il.

Ce qui ne les a pas empêchés de célébrer le réveillon malgré tout.

Le 24, on a reçu des amis qui eux aussi n’avaient pas de courant. On a quand même eu un petit party.

La tempête n’a pas eu raison de l’esprit de fêtes.

D'après les informations de Magalie Masson