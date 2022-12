Avertissements de neige dans toutes les provinces de l’Ouest

Des avertissements ou des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur en Colombie-Britannique tout au long de la frontière américaine, de la côte, jusqu’à l'Alberta. Tout le secteur est sujet à de la pluie verglaçante, des quantités importantes de neige ou encore une tempête hivernale.

Dans le Kootenay, le premier de deux systèmes météorologiques a atteint la région la nuit dernière , selon Environnement Canada.

L'air plus chaud associé à ce système a dépassé l'air froid dans les vallées et donne un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante à la région. La quantité de neige et les types de précipitations varieront grandement selon l'altitude, donc soyez prêts à composer avec des conditions routières qui changeront rapidement.

Dans les secteurs de la rivière de la Paix et de Williston, Environnement Canada prévoit une accumulation totale de près de 15 cm de neige et un risque de pluie verglaçante.

Une part importante de l’intérieur de la province fait l’objet d’un bulletin météorologique spécial en raison d’un mélange de précipitations hivernales avec un risque de pluie verglaçante.

Le Metro Vancouver, le Grand Victoria, la baie Howe, le sud des îles Gulf et la côte centrale font l’objet d’avertissements de vents. Des quantités importantes de pluie sont aussi prévues dans certains secteurs côtiers.

Neige et pluie verglaçante dans le nord de l’Alberta

De l’autre côté, des rocheuses, des avertissements de neige sont en vigueur pour Fort McMurray – Fort MacKay, Peace River – Fairview – High Prairie – Manning, Wabasca – Peerless Lake –Gift Lake - Cadotte Lake et Bonnyville – St Paul – Cold Lake –Lac La Biche.

Environnement Canada prévoit une accumulation totale de 10 à 15 cm de neige dans ces secteurs.

L'accumulation de neige se formera près de Peace River cet après-midi et se propagera vers l'est en direction de la frontière de la Saskatchewan ce soir et la nuit prochaine, pour finalement affecter éventuellement les secteurs entre Fort McMurray et Cold Lake , indique l’agence fédérale.

Les secteurs de Grande Prairie – Beaverlodge – Valleyview, Whitecourt – Edson – Fox Creek – Swan Hills et Hinton – Grande Cache font l’objet d’un avertissement de pluie verglaçante.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes , indique Environnement Canada.

Dans les secteurs de Crowsnest Pass – Pincher Creek – parc nat. des Lacs-Waterton et Cardston – Fort Macleod – Magrath, du sud-ouest de l’Alberta, un avertissement de vent est en vigueur. Des rafales pourraient atteindre 100 km/h.

De la neige dans le nord de la Saskatchewan et l’ouest du Manitoba

Des avertissements de neige visent les régions saskatchewanaises de Hudson Bay – Porcupine Plain, Île à la Crosse – Buffalo Narrows – Beauval, La Ronge – parc nat. de Prince Albert – Narrow Hills Prov. Park, Meadow Lake - Big River - Green Lake - Pierceland, Melfort - Tisdale - Nipawin - Carrot River, Pelican Narrows - Cumberland House - Creighton et Prince Albert – Shellbrook –Spiritwood - Duck Lake.

Dans le nord, les collectivités près de la route 55, du parc national Prince Albert et du parc provincial Narrow Hills seront les plus touchées par la neige forte.

Une accumulation de 10 à 15 cm est prévue. La neige la plus forte commencera à tomber ce soir ou cette nuit et persistera jusqu'à tôt mardi matin , indique Environnement Canada.

La neige, parfois forte, se propagera sur le nord de la région céréalière de la Saskatchewan ce soir, puis envahira le centre du Manitoba au cours de la nuit , poursuit l’agence. La neige faiblira peu à peu sur la Saskatchewan d'ici mardi matin et au cours de la journée mardi sur le Manitoba.

Au Manitoba, les secteurs de Grand Rapids – Waterhen, Swan River – mont Duck – forêt provinciale Porcupine et The Pas – Wanless – Westray – Clearwater Lake Prov. Park font l’objet d’un avertissement de neige.