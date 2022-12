COVID : la Chine annonce la fin des quarantaines obligatoires à l’arrivée

À compter du mois prochain, seul un test négatif remontant à moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire chinois, a précisé lundi soir dans un avis la Commission de la santé, qui fait office de ministère.

La Chine est la seule grande économie qui continuait à imposer à l'arrivée sur son territoire des quarantaines qui pénalisent le tourisme, même si leur durée avait été réduite ces derniers mois.

Elle est actuellement de cinq jours à l'hôtel, suivis de trois jours d'observation à domicile.

La Commission de la santé a indiqué qu'elle ne considérait plus la COVID-19 comme une pneumonie mais comme une maladie contagieuse moins dangereuse.

La Commission de la santé a par ailleurs évoqué un rétablissement progressif des voyages à l'étranger pour les Chinois sans toutefois avancer de calendrier. Seuls des déplacements pour raisons impérieuses étaient jusque-là tolérés.

Cette décision survient au moment où la Chine connaît pourtant une flambée de contaminations depuis l'abandon de la majorité de ses restrictions sanitaires, au début du mois.

Depuis 2020, la Chine imposait de strictes mesures au nom d'une politique dite zéro COVID qui a permis de protéger les personnes les plus à risque et celles peu vaccinées.

Le pouvoir a mis fin sans préavis à la plupart des mesures le 7 décembre sur fond d'exaspération grandissante de la population et d'impacts considérables sur l'économie.

Depuis, le nombre de cas explose, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés, particulièrement vulnérables.

De nombreux gestionnaires de crématoriums interrogés par l' AFP ont signalé ces derniers jours un afflux inhabituellement élevé de corps à incinérer, une situation largement passée sous silence par les médias chinois.

Des hôpitaux sont par ailleurs débordés tandis que les médicaments antigrippaux sont plus difficiles à trouver en pharmacie au moment où le pays apprend à vivre avec le virus.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné lundi de bâtir un rempart contre la COVID-19 et de protéger les vies en Chine.

Il s'agit de son premier commentaire public depuis l'abandon inopiné de la plupart des mesures sanitaires.

« La prévention et le contrôle de la COVID-19 en Chine sont aux prises avec une situation nouvelle qui impose de nouvelles tâches [...]. Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée [...] et bâtir un rempart solide contre l'épidémie. »