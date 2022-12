La majorité des foyers sans électricité seront rebranchés d’ici mercredi soir

Selon Hydro-Québec, près de 600 000 foyers ont subi une panne de courant à un moment donné ou à un autre depuis le début de la tempête, jeudi soir. La vaste majorité d'entre eux ont été rebranchés.

Le travail sera plus compliqué pour les 62 000 foyers restants, selon Julie Sbeghen, directrice principale, opérations et maintenance, pour le Centre-du-Québec.

« Les dernières pannes sont à des endroits qui sont loin ou qui sont en arrière-lot. Ça nécessite parfois des motoneiges et des raquettes pour y avoir accès. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de gros sapins, qui sont tombés sur les équipements. » — Une citation de Julie Sbeghen, directrice principale, opérations et maintenance, pour le Centre-du-Québec

Il y a des coins de notre réseau qui doivent être complètement reconstruits , a ajouté Sophie Brochu.

Environ 1200 travailleurs d'Hydro-Québec seront sur le terrain aujourd'hui et demain pour faire avancer les réparations.

Certains secteurs toujours non évalués

Questionnée à savoir si les derniers clients privés d'électricité seront rebranchés avant le Nouvel An, Mme Brochu a préféré ne pas avancer de date.

Il faut savoir qu'il reste des régions que nous n'avons même pas encore vues [...]. On espère que cinq jours, c'est suffisant pour [rebrancher les derniers clients], mais jusqu'à ce qu'on ait un visuel, je ne peux pas confirmer , a affirmé la pdg d'Hydro-Québec.

Le mauvais temps continue de compliquer les activités de réparation d'Hydro-Québec sur la Côte-Nord, où le verglas a mis à l'arrêt trois lignes de transport sur huit. Une dizaine d'hélicoptères sont mobilisés pour faire du repérage et du déglaçage, mais il y a encore des averses de neige par endroits, selon Environnement Canada.

Une rencontre est prévue avec les autorités des municipalités les plus touchées. Certaines ont ouvert des centres d'urgence pour accueillir les résidents qui avaient besoin d'un logement temporaire.

La Capitale-nationale toujours la plus affectée

La Ville de Québec et sa région sont toujours les secteurs les plus touchés par les pannes, et de loin. Plus de 21 000 clients sont toujours sans électricité dans la région de la Capitale-nationale, soit plus du double de la deuxième région la plus affectée, la Côte-Nord (9460 clients sans électricité).

Les pannes affectent d'ailleurs l'incinérateur de Québec, ce qui a forcé la Ville à annuler les collectes de déchets prévues aujourd'hui et mercredi. Le secteur où se trouve l'incinérateur devrait être rebranché mardi.

Selon Mme Sbeghen, plusieurs équipes des autres régions viennent prêter main-forte à celles de Québec. Le même processus s'applique toutefois : les endroits plus faciles d'accès et qui comptent davantage de clients privés d'électricité seront traités en priorité, alors que les gens des secteurs plus isolés pourraient attendre encore.

Le fort redoux qui se dessine à partir de mercredi devrait faciliter le travail des employés d'Hydro-Québec.