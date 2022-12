Privés de courant depuis vendredi, les résidents de Métis-sur-Mer sont à bout de souffle

« On a l’impression que le village est sur une autre planète et qu’on n’existe pas. » Plongée dans le noir depuis plus de 60 heures, la communauté de Métis-sur-Mer lance un appel à l'aide. Les résidents, qui peinent à voir la lumière au bout du tunnel, se serrent les coudes pour se tenir au chaud.

Heureusement, j’ai un poêle à bois! , lance Nathalie Girard, résidente de la municipalité depuis plus de 20 ans. À bout de souffle, la citoyenne avoue se sentir abandonnée et épuisée par la situation.

La tempête, qui sévit depuis jeudi dernier, a causé bien des pannes de courant dans le secteur de Métis-sur-Mer.

Actuellement, près de 600 résidents sont privés d'électricité. Tous ne bénéficient cependant pas d'un poêle à bois comme Mme Girard.

« Il y a des gens seuls dans leur maison et il fait froid. Certains disent qu’il fait 7 degrés ce matin dans leur maison. C’est invivable. » — Une citation de Nathalie Girard, résidente de Métis-sur-Mer

Nathalie Girard espère que le courant électrique reprendra bientôt (archives). Photo : Radio-Canada

Signe que dans l'adversité, naissent des mouvements de solidarité, au cours des derniers jours, elle a ouvert sa porte à bon nombre de voisins qui ne parvenaient pas à se réchauffer.

Le 24 au soir, je devais aller réveillonner chez ma tante à Sainte-Flavie, mais j’avais des voisins qui avaient froid, donc je les ai plutôt accueillis. On a fait ça à la bonne franquette , raconte Nathalie Girard.

Hier matin, je suis allée chercher ma voisine d’en face qui n’a pas de chauffage. Elle commençait à être engourdie par le froid et à tomber en hypothermie. Je l’ai assise en avant de la poêle, je lui ai fait un café , poursuit-elle.

De nombreux résidents sont privés de courant électrique (archives). Photo : Radio-Canada

Découragée, la résidente confie qu'elle commence à trouver la situation difficile. C’est pathétique. Ça suffit.

Vendredi, on nous a dit que le courant allait revenir samedi midi. Samedi, on nous a dit que ça allait revenir samedi soir. À minuit, on nous a dit dimanche à 13 h. Dimanche, on nous a dit lundi. Là, on y croit plus , souligne Mme Girard.

« Chaque fois, on est dans l’attente, mais finalement il n’y a rien qui se passe. » — Une citation de Nathalie Girard, résidente de Métis-sur-Mer

En plus d'être coupés d'alimentation électrique, les citoyens des environs n'ont également plus de réseau cellulaire. On est coupé du monde. Heureusement, j’ai conservé une ligne fixe , indique-t-elle.

Des lits de camp et des cafés

Afin de venir en aide aux résidents, la Municipalité a ouvert le centre des loisirs vendredi dernier. Des cafés et des soupes sont servis aux personnes dans le besoin.

On a aussi des lits de camp. Une personne a couché là, hier soir. Les autres ont dit qu’ils étaient corrects. Il y avait une madame assez âgée. Ma conjointe et moi l’avons amené chez nous , soutient le maire, Jean-Pierre Pelletier.

Jean-Pierre Pelletier demeure optimiste (archives). Photo : Radio-Canada

Celui qui tente de joindre Hydro-Québec et la sécurité publique depuis quelques heures est tout de même rempli d'espoir.

Je viens de savoir que les équipes d’Hydro sont rendues dans la municipalité et que les travaux sont commencés. On n’a pas d'information sur l’heure de rétablissement, mais s’ils sont sur le terrain, c’est une bonne nouvelle , mentionne-t-il, un sourire dans la voix.

« On va s’en rappeler de ce Noël-là! » — Une citation de Jean-Pierre Pelletier, maire de Métis-sur-Mer

Il ajoute que dimanche, les pompiers et les premiers répondants ont réalisé une tournée des domiciles pour s'assurer que toute la population était en sécurité pour la nuit. On est arrêté à toutes les portes pour dire que le centre était ouvert et qu’ils pouvaient venir se réchauffer.

Les municipalités se mobilisent

Ailleurs sur le territoire, d'autres communautés n'ont aussi eu d'autres choix que d'ouvrir des lieux de rassemblement chauffés en raison des pannes.

Ces notamment le cas de la Ville de Rimouski qui a mis à la disposition des citoyens, depuis samedi dernier, le complexe sportif Desjardins. Ceux qui ont besoin d’un accès à l’eau, à des douches et à l’électricité peuvent y être reçus.

Certaines personnes ont aussi pu être hébergées à l'hôtel en fonction de leurs besoins. Les employés municipaux ont également réalisé des tournées dans les résidences des secteurs de Mont-Lebel et Saint-Blandine.

On veut vraiment tout faire pour répondre aux besoins de nos citoyens qui sont pris avec des problèmes de pannes depuis plusieurs jours. On veut donner de l’espoir en donnant un maximum de service , indique M. Savard.

« La période des Fêtes, c’est une période d’entraide. » — Une citation de Réjean Savard, maire suppléant de Rimouski

Le maire suppléant indique toutefois que très peu de citoyens ont profité des services offerts par la Ville. Ce qu’on constate, c’est que les gens sont quand même autonomes.

Le maire suppléant mentionne que le complexe sportif Desjardins pourrait demeurer ouvert mardi (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Le centre multifonctionnel de Saint-Narcisse-de-Rimouski est, par ailleurs, ouvert pour une troisième journée consécutive jusqu'à 21 h 30. Les résidents peuvent aller prendre une douche, s'hydrater et se réchauffer.

Même si le nombre de clients privés d'électricités diminue d'heure en heure dans l'Est-du-Québec, plus de 3000 foyers sont toujours sans courant au Bas-Saint-Laurent. En Gaspésie, la situation touche moins de 100 résidences.

De nombreuses propriétés et infrastructures ont aussi été endommagées par les grandes marées au cours des derniers jours.