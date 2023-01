Les Québécois ont moins visité les régions de l’Est en 2022

L’industrie touristique de l’Est-du-Québec dresse un bilan positif de 2022.

Après deux ans de pandémie, les voyages internationaux ont repris de plus belle. Tourisme Bas-Saint-Laurent a d'ailleurs constaté un retour des visiteurs hors Québec.

La reprise des vols a toutefois eu d’autres impacts sur la fréquentation touristique, selon le directeur général des Jardins de Métis, Alexander Reford.

Les Québécois et les Canadiens ont profité largement des plages dans d’autres pays. Puis, on a bien vu les queues pour les passeports. Ça indiquait que les Canadiens étaient très ancrés à explorer d’autres régions , explique-t-il.

De longues files d’attente se sont formées de bonne heure et durant plusieurs jours devant les bureaux de Service Canada au printemps dernier pour obtenir des passeports (archives). Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

La météo est un autre facteur qui influence la fréquentation touristique dans les régions.

En juin, le secteur de Mont-Joli, dans lequel les Jardins de Métis sont situés, a reçu plus de pluie qu’à la normale, selon Environnement Canada.

100 % de notre clientèle vient quand il fait beau dans nos Jardins. Au mois de juin et à la mi-saison, ça a été beaucoup moins intéressant que les deux étés précédents, où on a eu 120 jours de soleil , ajoute Alexander Reford.

Alexander Reford est le directeur général des Jardins de Métis (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

La tempête Fiona

Les conditions de navigation plus difficiles dans le golfe du Saint-Laurent en septembre, en raison de la tempête Fiona, ont fait le bonheur de l’industrie touristique de la Côte-Nord.

Des milliers de croisiéristes se sont réfugiés à Sept-Îles et à Baie-Comeau lors du passage de Fiona, alors que plusieurs n'ont pas visité notamment la Gaspésie, selon Destination Gaspé.

Le Caribbean Princess est l'un des navires qui ont bifurqué vers Sept-Îles en septembre en raison de l'impact de la tempête post-tropicale Fiona (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

11 navires ont fait escale à Sept-Îles, tandis que Baie-Comeau a accueilli 17 navires en 2022.

C’est un haut nombre d’escales. [En raison de la tempête Fiona], il y a eu trois navires qui ont dû se réfugier à Baie-Comeau, heureusement ou malheureusement pour d’autres ports d’escales , admet le président-directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

Mathieu Pineault est aussi coordonnateur aux communications à la Ville de Baie-Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Davantage de cyclotouristes

Tourisme Côte-Nord qualifie la saison estivale 2022 d’excellente, malgré un achalandage légèrement inférieur à 2021.

Le directeur général de la Corporation de la Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve, indique toutefois qu’il voit arriver de plus en plus de cyclotouristes depuis quelques années sur la Côte-Nord. Il souhaite en attirer davantage.

Des cyclistes sur la Route verte (archives) Photo : Vélo-Québec / Nicolas Audet

Il rappelle que la Route verte nord-côtière se rend jusqu'à Baie-Trinité. Denis Villeneuve veut contribuer à ce que la piste mène éventuellement beaucoup plus loin vers l’est

On a eu une première rencontre avec des gens de l'organisme Sept-Îles Vélocité. On s’est dit que ça serait intéressant de travailler à développer la Véloroute des Baleines pour en faire le plus long circuit cyclable au Québec et aller jusqu'à Natashquan ou Kegaska, si c'est possible , lance-t-il.

Le directeur général de la Corporation de la Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Au terme de la saison estivale, Tourisme Bas-Saint-Laurent avait dressé en octobre un bilan très positif. Avec des séjours qui se rallongent et un début de saison plus hâtif, le Bas-Saint-Laurent semble devenir une destination de choix pour les touristes.

L'île Verte, au Bas-Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Tourisme Gaspésie dresse également un bilan positif de l’année 2022, marquée par une légère hausse de la fréquentation et des retombées économiques en croissance.

Les regards sont maintenant tournés vers 2023.

Il y a tout un contexte qui est à regarder, dont la situation de la pandémie. Il y a aussi l’inflation qui pourrait avoir un impact sur les vacances et les voyages , note la directrice du marketing et des communications chez Tourisme Gaspésie, Stéphanie Thibaud.

Tourisme Gaspésie estime que 570 000 visiteurs ont fréquenté la région, de mai à septembre, pour des retombées économiques de 340 millions de dollars. Ces estimations représentent respectivement des augmentations de 2,2 % et de 7,3 % en comparaison avec l’année 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Dans l’ensemble de l’Est-du-Québec, 2022 ressemble à l'année prépandémique de 2019, qui a été très bonne selon l’industrie touristique au chapitre de la fréquentation et des retombées économiques.

Les acteurs du tourisme québécois espèrent que l’inflation ne jouera pas les trouble-fêtes en 2023.