Montréal décrétera un chargement de la neige dans 12 arrondissements

Selon Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, l'entièreté du réseau routier de la métropole a été déblayée au cours des derniers jours. Les trottoirs ont reçu du sel et des abrasifs au moins deux fois afin de limiter les dangers causés par le gel qui a suivi la pluie.

La tempête ne s'est pas produite comme on s'y attendait, et c'est tant mieux. On a eu moins de neige, moins d'eau. Par contre, les grands vents, on n'y a pas échappé. Et le froid, vous l'avez tous remarqué, est venu compliquer nos opérations, mais on a été en mesure de maintenir en très bonne condition les chaussées et les trottoirs , a-t-il affirmé en entrevue sur RDI.

Selon ce fonctionnaire, la Ville a reçu une quarantaine de plaintes au sujet de l'état des trottoirs depuis deux jours, soit une plainte pour chaque tranche de 250 km.

M. Sabourin estime que Montréal s'est plutôt bien tiré d'affaire. La Ville va tout de même décréter un chargement local dans une douzaine d'arrondissements. M. Sabourin n'a pas précisé lesquels seront visés.

Certains arrondissements ont besoin de ramasser cette neige en bordure de rue. [...] Attendez-vous à voir des panneaux orange en bordure de rue à partir de 19 h , dit-il.

Les sirènes, une nuisance nocturne appelée à disparaître?

Selon Philippe Sabourin, la Ville évaluera aussi la pertinence du recours aux sirènes pendant les opérations de chargement de la neige.

« Les sirènes peuvent être dérangeantes, surtout pour les gens qui n'ont pas de voiture et qui doutent de leur nécessité. C'est une pratique qu'on remet en question cette année. » — Une citation de Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal

Ainsi, la Ville fera le décompte du nombre de voitures en bordure de rue avant le passage de la remorque équipée d'une sirène et encore une fois après son passage. Et si on peut en venir à la conclusion que la sirène ne fait pas la différence, on va se demander à ce moment si elle est encore nécessaire , a poursuivi M. Sabourin.

Ce projet pilote sera mené à bien dans les arrondissements de Ville-Marie, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et du Plateau-Mont-Royal. Toute décision entrera cependant en vigueur seulement l'hiver prochain.

En 2022-2023, les sirènes feront donc toujours partie du paysage sonore.