Rétablissement du courant plus rapide que prévu en Atlantique

Noël aura peut-être été passé dans le noir et le froid pour certaines personnes en Atlantique, mais lundi matin, la majorité des foyers avaient retrouvé l’électricité.

Au pic de la tempête, 70 132 clients d’Énergie NB étaient privés de courant. Mais lundi matin, 98 % des abonnés étaient rebranchés.

Il restait quand même 2206 pannes, principalement dans les régions de Victoria Madawaska (951), Carleton (985) et dans la Péninsule acadienne (245).

Dans un gazouillis, la société d’État a indiqué que c’est grâce à une équipe de 500 employés sur le terrain qu’il a été possible de devancer plusieurs délais de rétablissement.

De nombreux clients peuvent maintenant s’attendre à ce que le courant soit rétabli le 27 décembre ou avant. Ce changement dans les délais de rétablissement n’aurait pas été possible sans les plus de 500 employés et entrepreneurs d’Énergie NB qui travaillent sans relâche pour tous les Néo-Brunswickois touchés. Nous tenons à remercier , pouvait-on lire.

Malgré tout, plusieurs personnes ont quand même passé la veille et le jour de Noël sans électricité. Samedi soir, 16 000 abonnés étaient sans courant au Nouveau-Brunswick.

Très peu de pannes ailleurs en Atlantique

Ailleurs en Atlantique, il ne restait qu’une infime poignée de foyers sans électricité lundi matin.

Un employé de Maritime Electric à l'Île-du-Prince-Édouard travailler à rétablir le courant après une tempête de neige le 23 décembre 2022. Photo : Maritime Electric

À l’Île-du-Prince-Édouard, où l’entreprise Maritime Electric avait été vivement critiquée après le passage de la tempête Fiona, les pannes étaient concentrées lundi matin dans la région de Bedeque, où 62 clients étaient sans électricité.

En Nouvelle-Écosse, tous les clients sauf six avaient du courant lundi. Des efforts ont été faits le 24 décembre pour accélérer le rétablissement des foyers par une importante panne dans la région d’Amherst.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

À Terre-Neuve-et-Labrador, on ne dénotait aucune panne d’électricité lundi matin.

Ailleurs au pays, la tempête de 23 décembre continue à avoir des effets dans plusieurs régions. Plus de 70 000 foyers étaient toujours sans courant vers 5 h lundi matin au Québec.

Redoux en Atlantique

Pour le moment, Environnement Canada ne prévoit pas d'autres tempêtes majeures dans les jours à venir. La région sera même touchée à compter de mercredi par un redoux inhabituel pour cette période de l'année. Ce redoux devrait durer au moins quatre jours, soit jusqu'à la veille du Jour de l'An.

Les mercures s'approcheront de la marque du 10 degrés Celsius à Edmundston, Fredericton et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, de même qu'à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. La température devrait même s'élever à 11 degrés samedi à Halifax.

Avec des informations de La Presse canadienne