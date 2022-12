L’aide humanitaire aux Afghans en péril après la suspension d’activités d’ONG

Nous ne pouvons pas aider efficacement les enfants, les femmes et les hommes désespérément dans le besoin en Afghanistan sans notre personnel féminin , déclarent dans un communiqué le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et les organismes CARE et Save The Children.

« Au-delà des conséquences sur l’assistance vitale que nous fournissons, cela touchera des milliers d'emplois en plein milieu d'une énorme crise économique. » — Une citation de Le Conseil norvégien pour les réfugiés et les organismes CARE et Save The Children

Le Comité international de secours a, quant à lui, affirmé qu’il ne sera pas en mesure d'offrir des services dans le pays sans les 3000 femmes qu’il emploie.

Samedi, le ministère de l’Économie afghan a interdit dans une lettre le travail de toute femme dans des ONG et a menacé de retirer les licences des organisations si la mesure n’était pas respectée.

Il y a eu des plaintes sérieuses concernant le non-respect du hidjab islamique ainsi que d'autres règles et règlements relatifs au travail des femmes dans les organisations nationales et internationales , justifie le ministère.

Un pays en crise

Jan Egeland, secrétaire général du NRC , est sous le choc. Ça ne pourrait pas arriver à un pire moment , déplore-t-il.

« La situation est horrible en Afghanistan. Des millions de personnes gèlent. Il fait un froid glacial et elles n’ont pas de refuge adéquat. Plusieurs sont dans de petites huttes sans toit ou sans fenêtre. » — Une citation de Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC)

Selon une récente analyse de l’ ONU , 20 millions d’Afghans, soit la moitié de la population du pays, seront en situation d'insécurité alimentaire grave entre novembre 2022 et mars 2023.

Les deux tiers de la population nécessiteront une aide humanitaire en 2023, ajoute l’ ONU .

Le travail de nos organisations permet de fournir un service à des millions de personnes , souligne Jan Egeland, et plusieurs ONG qui n’ont pas encore annoncé la suspension de leurs activités s’apprêtent à le faire, ajoute-t-il.

Des Afghanes transportant des boîtes alimentaires distribuées par un groupe d'aide humanitaire à Kaboul, en Afghanistan. Photo : Reuters / ALI KHARA

Une violation de droits fondamentaux, selon l'ONU

Dans un communiqué, l’ ONU condamne la nouvelle mesure du gouvernement afghan et soutient qu’un tel ordre va à l’encontre des droits les plus fondamentaux des femmes, en plus de constituer une violation manifeste des principes humanitaires .

« Cette dernière décision ne fera que nuire davantage aux personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles. » — Une citation de L'ONU, dans un communiqué

Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, les restrictions à l’égard des droits des femmes se multiplient.

Exemples d'interdictions à l'intention des Afghanes mises en place par les talibans Aller dans les parcs et les jardins;

Fréquenter les universités publiques et privées;

Fréquenter les écoles secondaires;

Voyager sans être accompagnées d’un parent masculin.

Le Comité international de la Croix-Rouge affirme dans un communiqué que cette succession de mesures mènera à des conséquences humanitaires catastrophiques à court terme .

Avec les informations de Camille Feireisen, de CBC/Radio-Canada