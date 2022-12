Un repas de Noël pour apporter un peu de réconfort aux itinérants de Montréal

Des personnes en situation d'itinérance à Montréal ont pu profiter, dimanche, d'un traditionnel repas de Noël et de cadeaux offerts par des organismes communautaires de la métropole.

Noël ou pas Noël, notre défi, c'est de s'occuper des sans-abri , souligne Marie-Pier Therrien, directrice des communications de la Mission Old Brewery.

Il y aurait entre 3000 et 4000 personnes en situation d'itinérance à Montréal, mais ce ne sont pas tous les sans-abri qui souhaitent participer à la fête , note Mme Therrien.

Pour les besoins de la fête, la Mission Old Brewery a mis un service de navette, de 16 h à minuit vers les hébergements, pour faciliter le déplacement des ceux qui veulent participer au repas de Noël.

Pendant que certains participants se mettaient à discuter et que d'autres se reposaient dans un dortoir improvisé, Amine Boukhou, le chef cuisinier de la Mission Old Brewery, s'affairait du repas. Dinde, tourtière, patate pilée : voilà le menu offert aux invités du jour.

Ça me fait un grand plaisir de voir les gens très heureux venir se servir du repas. C'est un grand moment de joie pour eux , a affirmé M. Boukhou.

Résilience Montréal, un autre organisme qui œuvre auprès des personnes en situation d'itinérance, organisait aussi des activités festives. Je suis heureuse , a simplement lancé Darling qui a reçu, en plus du repas, un manteau comme cadeau de Noël. J'ai chaud, ça donne de la chaleur , a-t-elle fait savoir.

« Dave [David Chapman] est comme le bon Dieu pour nous. » — Une citation de Darling

Tous les itinérants de Montréal peuvent venir participer à la fête, et il n'y a pas de contraintes majeures , a expliqué David Chapman, directeur général de

David Chapman, directeur général de Résilience Montréal Photo : Radio-Canada

Les gens peuvent venir en couple et avec leurs animaux de compagnie. Les personnes peuvent être intoxiquées. Nous allons les accueillir quand même , a indiqué M. Chapman.

Organiser une telle manifestation, ça prend du courage, parce qu'il y a des risques , a-t-il soutenu.

Darling qui répond aux questions de notre journaliste. Photo : Radio-Canada

On est bien ici, en plus j'ai un nouveau manteau d'hiver. Et ça, c'est grâce à mon ami Dave [David Chapman] , a affirmé avec joie Lexx, une autre personne qui n'a pas de domicile fixe.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau