Des milliers de Nord-Côtiers sans électricité pour Noël

Les foyers privés d’électricité représentent un peu plus de 34 % des clients de la société d’État dans la région.

Samedi matin, environ 30 000 clients nord-côtiers, soit les deux tiers des résidences de la région, manquaient d’électricité.

Le porte-parole d'Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, explique que les vents ont été particulièrement dévastateurs sur la Côte-Nord, dans la nuit de vendredi à samedi.

Il y avait des rafales extrêmement violentes. À Sept-Îles et Baie-Comeau, on parle de rafales à 120 kilomètres à l'heure. L’effet pour nous, c’est que ça peut causer des bris de branches d’arbres. Ces branches vont carrément s’envoler et tomber sur les conducteurs électriques. Dans les pires cas, des arbres, qui ont été déracinés, tombent et entraînent avec eux les conducteurs électriques. Parfois, il y a des poteaux [électriques] qui vont tomber au sol , note-t-il.

Les Nord-Côtiers devront s'armer de patience. Hydro-Québec prévoit un retour de l’électricité en début de semaine seulement.

Un poteau de feux de circulation a été emporté par le vent à Sept-Îles durant la tempête (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Vers une température plus clémente

Le météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changements climatiques Canada, Simon Legault, prévoit une diminution de la force des vents ce dimanche dans la région.

Il va toujours venter, mais un peu moins. Il va y avoir peut-être un peu de poudrerie, mais on va être en mode rétablissement par rapport à la tempête. Le début de la semaine va être vraiment bien pour profiter de l’extérieur , estime Simon Legault.

Simon Legault est météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changements climatiques Canada. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Pour les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier, il demeure possible que des débordements et des déferlements de vagues surviennent le long de la côte ce dimanche, en raison des vents forts et de la période de marées à fortes amplitudes. L'avertissement d'onde de tempête émise par Environnement Canada est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la route transanticostienne demeure fermée en raison des conditions routières difficiles.

Le quai de Godbout endommagé

La Société des traversiers du Québec (STQ) a indiqué samedi que le quai de Godbout a été lourdement endommagé par la tempête.

Les traversées entre Matane et la Côte-Nord prévues lundi sont maintenues. Les départs et les arrivées à Godbout seront toutefois redirigés vers Baie-Comeau jusqu’à nouvel ordre.

Mani-utenam invité à réduire sa consommation d’eau

Le conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) invite les résidents de Mani-utenam à réduire, au maximum, leur consommation d’eau.

La panne majeure d’électricité qui frappe la communauté affecte la capacité d’approvisionnement en eau dans le réseau de Mani-utenam. Pour maintenir un approvisionnement minimum d’eau dans la communauté, il est important que chacun [...] utilise l’eau que pour des raisons essentielles , déclare par écrit la communauté innue.

Avec la collaboration de Lambert Gagné-Coulombe