La tempête hivernale laisse des séquelles dans la région de la capitale nationale

Si les avertissements météorologiques d’Environnement Canada ont été levés à Ottawa et à Gatineau, des avis sont encore en vigueur dans certaines parties de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario.

Un avis de poudrerie est ainsi en vigueur dans les secteurs de la réserve Papineau-Labelle, de la rivière du Lièvre, de Low-Wakefield, de Maniwaki-Gracefield et de Papineauville-Chénéville. Un avertissement de blizzard a également été émis pour Gananoque-Mallorytown, au sud d’Ottawa.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) continue de recommander d’éviter les déplacements inutiles dans l’est ontarien.

Dans une publication sur Twitter, peu après minuit, dimanche matin, le détachement de Hawkesbury de la PPO rapportait de multiples collisions et des fermetures de routes dans tout le secteur.

Visibilité faible à nulle en raison des vents violents et de la poudrerie. Avis aux automobilistes d'éviter tout déplacement inutile jusqu'à ce que les conditions s'améliorent , pouvait-on lire, alors que la Municipalité de Casselman, un peu plus à l’ouest de Hawkesbury, a déclaré l’état d’urgence, samedi soir, en raison de la tempête.

Toutefois, la nuit de samedi à dimanche a été plutôt calme sur les routes, selon les premières informations partagées par les forces de l'ordre du côté de l'Outaouais et d'Ottawa.

Retour progressif de l’électricité

La situation s’améliore en revanche du côté des pannes de courant, même si du côté d’Hydro-Québec, 6405 clients sur 226 120 étaient encore privés d’électricité, dimanche matin, à 6h16, en Outaouais et que 218 interruptions étaient signalées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Lors de sa dernière mise à jour, samedi, Hydro Ottawa indiquait que six seulement foyers restaient sans électricité.

Hydro One rapportait moins de 2000 pannes encore dans l’est de la province entre Kingston et le Québec, dimanche matin, précisant que les conditions météorologiques et routières rendaient l’intervention de ses équipes difficile.

En direct : Tempête : des centaines de milliers de Canadiens sans électricité pour Noël

Le trafic ferroviaire encore perturbé

Du côté des trains, Via Rail indique sur son site internet qu’en raison du déraillement d'un train du Canadien National survenu près de Grafton, entre Colborne et Cobourg, tous les trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal pour le 25 décembre

Ceci comprend les trains 65, 643, 63, 45, 53, 47, 645, 55, 67, 69, 59, 669, 42, 64, 40, 52, 62, 50, 46, 66, 44, 48, 668, 54, 68.

La situation à l’aéroport international d’Ottawa est en revanche légèrement meilleure. À l’arrivée, on signale des retards, mais aucune annulation.

Du côté des départs, quatre vols sont annulés, jusqu’à maintenant, dimanche matin, dont trois en direction de Toronto. Mais pour le reste des vols au départ d’Ottawa, seuls quelques retards sont affichés. Il est toutefois recommandé par les autorités aéroportuaires de vérifier l’état de son vol.