53 personnes à l’hôpital après un accident d’autobus majeur en C.-B.

D'après les autorités de la Colombie-Britannique, 53 personnes ont été admises dans 3 centres hospitaliers différents après un accident majeur impliquant avec un autobus sur l'autoroute 97C, qui relie Merritt et Kelowna, samedi soir, la veille de Noël.

Sous le choc et attristé par la nouvelle d'un accident d'autobus majeur entre Merritt et Kelowna , a publié sur Twitter le premier ministre britanno-colombien, David Eby, samedi soir. Nos pensées vont avec les personnes qui sont touchées, leurs proches, les premiers répondants et les travailleurs de la santé.

Interior Health, la régie de santé régionale, a quant à elle affirmé sur Twitter avoir lancé un code orange après avoir reçu 53 patients dans 3 centres hospitaliers différents, soit à Kelowna, à Merritt et à Penticton.

Dans ces situations, Interior Health active le personnel dans les zones de soins critiques telles que le service des urgences, l'imagerie médicale et la chirurgie , a expliqué le ministre de la Santé de la province Adrian Dix, également sur Twitter.

Personne n'était cependant en mesure de donner des informations sur l'état de santé des patients.

Nous mettrons tout en œuvre pour mettre en relation les familles avec les patients dès que possible , a ajouté Interior Health.

Aucune information n'a été donnée sur les causes et les circonstances de l'accident qui a eu lieu vers 19 h la veille de Noël. L'autoroute C97 est fermée dans les deux directions depuis.

Plus de détails à venir.