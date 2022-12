À Kamloops, des bas tricotés offerts à des familles ayant des bébés en soins intensifs

Depuis le 8 décembre, des infirmières des soins intensifs de l'hôpital Royal Inland à Kamloops ont commencé à offrir une quinzaine de bas tricotés. En 2019, Chelsea Allen a profité de cette initiative et a reçu un bas avec à l'intérieur des chaussons et d'autres vêtements pour son bébé Will, du thé et un journal pour elle, ainsi que des collations, une tasse à café et un chèque-cadeau pour une séance photo.

Elle a reçu ce cadeau qui a fait une grande différence à un moment de stress et d'anxiété alors que son bébé était né prématuré, trois mois avant le terme lors d’une césarienne d'urgence. Chelsea Allen se remémore s'être sentie beaucoup mieux en recevant ce bas tricoté à la main.

« C'était un tel rayon de soleil pendant une période si sombre et incertaine pour notre famille. [...] C'était juste quelque chose qui m'a fait sourire alors qu'il n'y avait pas grand-chose [qui me faisait] sourire. » — Une citation de Chelsea Allen, en entrevue avec CBC en 2019

L’année d’après, Chelsea Allen a rejoint le mouvement et donne désormais des bas. C'est juste une très belle chose à faire pour des personnes qui traversent une période vraiment horrible.

Will est aujourd’hui un petit garçon intelligent et heureux , ajoute-t-elle.

Les articles contenus dans les bas tricotés à la main proviennent de dons de la communauté de Kamloops. Photo : Fournie par Melinda Baxter

Depuis sa création en 2018, le mouvement a fourni 95 bas tricotés à des familles. Ces bas sont confectionnés chaque année par la même habitante de Kamloops qui souhaite rester anonyme et Melinda Baxter les remplit ensuite de dons offerts par la communauté. Elle ajoute également une lettre avec des mots empathiques pour soutenir les parents dans leur parcours difficile .

Melinda Baxter a eu l’idée de ce mouvement en décembre 2017 quand sa fille Orianna est née prématurée et qu’elle est restée en unité néonatale des soins intensifs de l'hôpital Royal Inland. Une famille avait alors offert à tout le monde des décorations de Noël, ce qui a inspiré Melinda Baxter à elle aussi agir.

« Personne ne prévoit d'avoir un bébé en unité néonatale des soins intensifs. Donc, sentir cette connexion et cette communauté était vraiment fort. » — Une citation de Melinda Baxter

Chaque année, lors de l’anniversaire de sa fille, Melinda Baxter apporte des bas à l'hôpital, une habitude qui participe, dit-elle, à son cheminement vers la guérison.

Avec les informations de Jason Peters