Avalanche de contrariétés pour les skieurs en ce moment

La neige est tombée en abondance au-dessus du Massif de Charlevoix. Dans un message publié samedi sur Facebook, la direction indique qu’un total de 40 cm a recouvert le sommet de la montagne en 36 h. Conséquence de quoi, 60 % du domaine skiable sont actuellement praticables.

La tempête a eu une incidence tout autre à Stoneham. Le centre est privé d’électricité. Impossible donc d’accueillir le moindre client. Aucune date de réouverture n'est pour l’heure communiquée.

Prendre le temps d'ouvrir une montagne complètement sécuritaire

Le Relais connaît le même aléa. Puisque l'électricité n'est pas revenue sur la montagne et que nos équipes ont beaucoup de travail à faire pour s'assurer que la glisse et les remontées sont sécuritaires, la station sera fermée toute la journée , informaient ce 24 décembre les responsables.

Ils souhaitent prendre le temps d'ouvrir une montagne complètement sécuritaire . Le centre était initialement fermé dimanche afin que toutes nos équipes puissent célébrer en famille . Les habitués des lieux vont devoir patienter jusqu’à lundi au moins avant de s’y rendre pour faire quelques descentes.

La saison hivernale a très mal commencé au Mont-Sainte-Anne. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Le Mont-Sainte-Anne n’est pas une option présentement pour les skieurs. La station est fermée jusqu’à nouvel ordre après qu’une télécabine s’est écrasée au sol mi-décembre.

La situation est telle que l’entreprise albertaine Resorts of the Canadian Rockies qui exploite le site a mis en place une procédure de remboursement des abonnements. Et voilà que le Massif du Sud est lui aussi confronté à un problème d’infrastructure.

Suite à l'inspection de la remontée principale au sommet, nous sommes malheureusement incapables d'ouvrir. Nous éprouvons des difficultés avec le câble présentement , est-il annoncé. Le Massif du Sud devait officiellement lancer sa saison hivernale vendredi.

Avec la collaboration d'Alexandra Duval