Semi-liberté pour Helen Naslund, condamnée pour avoir tué son mari violent en 2011

Helen Naslund, une Albertaine condamnée pour homicide involontaire après avoir tué son mari violent, avec qui elle a vécu pendant plus de 27 ans, a été autorisée à sortir de prison sans escorte et, lorsqu'elle y sera éligible début 2023, à de la semi-liberté pendant six mois, date à laquelle elle sera alors éligible à la libération conditionnelle totale.

Helen Naslund, aujourd’hui âgée de 58 ans, a tué son mari Miles Naslund de deux balles dans la tête alors que celui-ci dormait dans leur ferme, près de Holden, le 5 septembre 2011, au sud-est d'Edmonton.

L’Albertaine et l'un de ses trois fils, Neil Naslund, se sont débarrassés du corps et ont induit la police en erreur avec une histoire fabriquée sur la disparition de la victime pendant six ans, peut-on lire dans une décision publiée cette semaine par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Ce n'est qu'en août 2017 qu'un autre fils a révélé le crime aux forces de l'ordre. Six ans après sa disparition, le corps de Miles Naslund a été retrouvé.

Neil Naslund a été condamné à trois ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir fait preuve d’indignité envers des restes humains. La Commission des libérations conditionnelles du Canada affirme qu’Helen Naslund se sent trahie par son fils qui a alerté la police, et qu'elle n’est pas prête à reprendre contact avec lui.

Avant d'être condamnée, Helen Naslund a été libérée sous caution pendant trois ans. La Commission des libérations conditionnelles a déclaré qu'aucun problème n'avait été signalé avec elle pendant cette période.

En 2020, Helen Naslund a été condamnée à 18 ans de prison, puis sa peine a été réduite à 9 ans, moins le temps déjà purgé, après un appel. La Cour d’appel a prix en compte « le syndrome de la femme battue », un état psychologique qui peut apparaître lorsqu’une personne est continuellement abusée par un partenaire intime.

Dans sa décision, la Commission des libérations conditionnelles écrit : Comme l'a noté la Cour d'appel, en raison de vos antécédents d'abus, d'inquiétude pour vos enfants, de dépression et d'impuissance, vous avez estimé que vous ne pouviez pas quitter la relation.

Dans sa décision, la commission a également considéré la dépression grave d’Helen Naslund, sa consommation d'alcool à la suite de la relation abusive, ainsi qu’une tentative de suicide en 2003.

Selon la commission, pendant son incarcération, Helen Naslund a participé bénévolement à plusieurs initiatives, dont un programme d'engagement des femmes, un programme de relations saines, une thérapie comportementale et des sessions psychologiques.

La commission considère que l’Albertaine a un très faible risque de récidive. Helen Naslund devra signaler toutes ses relations sexuelles et non sexuelles, et ses amitiés avec des hommes à son agent de libération conditionnelle ainsi que tout changement dans l'état de ses relations avec d’autres personnes.