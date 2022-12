Des postes de soins infirmiers en manque de personnel dans deux communautés manitobaines

La Première Nation de Pimicikamak aussi appelée Cross Lake n’est pas la seule dans cette situation, selon un porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC). La communauté de Bloodvein est également touchée par la pénurie de travailleurs de santé.

Le ministère s'efforce de maintenir tous les postes de soins infirmiers opérationnels pendant les vacances , explique-t-il.

Selon Services aux Autochtones Canada, la pénurie de personnel infirmier n’affecte pas seulement les communautés autochtones éloignées et isolées, mais bien tout le système de soins de santé au pays.

Les SAC doivent prendre la décision difficile de réduire la capacité de certains postes de soins infirmiers dans des communautés manitobaines qui ont accès à d'autres ressources de santé. Cela permettra à d'autres postes situés dans des communautés plus éloignées et accessibles par avion de maintenir leurs services de soins.

Dans la Première Nation de Bloodvein, à 280 km au nord de Winnipeg, les services seront limités du 22 au 29 décembre. Les patients qui se présenteront seront dirigés vers d’autres établissements de santé.

À Pimicikamak, la situation devrait être critique du 19 décembre au 2 janvier. Le poste de soins reste cependant ouvert pour les soins primaires. D’après le porte-parole du ministère, en cas de besoin, les patients seront redirigés vers d’autres professionnels de la santé de la communauté.

Nous n’avons que 3 infirmières en ce moment, nous devrions en avoir 16 , explique le chef de la communauté de 8500 habitants, David Monias.

M. Monias raconte que les patients doivent d’abord appeler pour que le personnel détermine s’ils doivent se rendre ou non au poste de soins infirmiers.

« Les infirmières sont fatiguées, surmenées. Elles ne peuvent pas mener les évaluations médicales correctement. Ça met beaucoup de gens en danger. » — Une citation de David Monias, chef de la Première Nation de Cross Lake

Elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles doivent dormir aussi. J’ai l’impression qu’ils mettent en place des mesures destinées à échouer , dit le chef.

David Monias estime que le gouvernement ne peut pas attendre que quelqu’un meure avant de prendre de nouvelles mesures pour remédier au manque de personnel en santé dans les communautés autochtones.

Les infirmières viennent pour un temps et repartent. Le gouvernement devrait nous autoriser à recruter nous-mêmes et à former des gens de notre communauté qui n’ont pas envie de la quitter , souhaite M. Monias.

CBC a eu accès à une note de service des SAC destinée aux Premières Nations et aux postes de soins infirmiers de la province.

Selon celle-ci, 17 des 21 postes de soins infirmiers de la province sont dotés de seulement deux infirmières pendant les vacances ou d'une combinaison de professionnels médicaux.

Avec les informations de Erin Brohman