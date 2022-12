Dernier sprint de magasinage avant Noël au marché des fermiers de Saskatoon

Pour Jillian Pilon, une mère de famille, il s'agit d’un bon moment à passer avec ses filles.

« Nous avons acheté des cadeaux, des collations et même des biscuits pour le père Noël. » — Une citation de Jillian Pilon, mère de famille

Selon elle, le marché des fermiers de Saskatoon est l'endroit idéal pour se procurer des produits locaux en vue des repas de famille à venir.

Jillian Pilon, une mère de famille, effectue ses dernières emplettes avant les réunions de famille du temps des fêtes. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

De son côté, Andrew MacLeod a également choisi d’y faire son magasinage en famille, lui qui affectionne particulièrement l'endroit.

« On vient toujours au marché des fermiers de Saskatoon parce qu’on a beaucoup d’amis ici et on aime l’atmosphère », précise-t-il.

Andrew MacLeod se réjouit de pouvoir prendre ce temps pour magasiner en famille. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Ses deux enfants ont d’ailleurs pu prendre part à une chasse au trésor sur place. L’objectif : trouver des dessins d’animaux éparpillés à travers le marché et les associer au bon kiosque.

Une fois que ce fut fait, les participants ont reçu de petits cadeaux, histoire de bien se mettre dans l’ambiance pour le réveillon.