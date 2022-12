Le trafic aérien revient presque à la normale à l’aéroport de Vancouver

Nous sommes presque de retour à un horaire complet. Nous avons encore quelques annulations, notamment en raison de la météo ailleurs au pays et dans le continent, mais dans la majorité des cas, c’est un retour à la normale ici à YVR , explique la présidente-directrice générale de l’aéroport, Tamara Vrooman.

Les vols internationaux ont également repris après avoir été arrêtés pendant 48 heures afin de permettre aux vols intérieurs de quitter le tarmac.

Vers midi, samedi, 70 des 484 vols prévus en journée avaient été annulés. Quelques retards restent toutefois à prévoir, notamment avec les vols vers l’est du pays, où les conditions météorologiques perturbent le trafic aérien.

Vendredi, 344 vols ont été annulés à l’aéroport de Vancouver et les autorités aéroportuaires ont mis 400 chambres d’hôtel à la disposition des passagers coincés. Jusqu’à maintenant, 145 familles et passagers se sont prévalus de ce service.

Je pense que la météo que nous avons pu observer cet hiver va devenir de plus en plus fréquente et importante, puisque chaque fois, il semble que nous recevions plus [de précipitations] , indique Tamara Vrooman.

Même si la situation s’améliore, les autorités aéroportuaires encourageant les voyageurs à planifier leur temps de déplacement puisque 65 000 personnes sont attendues à l’aéroport samedi. Le stationnement est également près de sa limite de capacité.