Une messe de minuit bien ancrée à Racine

Cette année, ce n’est qu’une cinquantaine de messes de minuit qui seront célébrées à l'occasion de Noël à travers la province. Malgré le fait que cette tradition est de moins en moins populaire, dans la petite communauté de Racine près de Valcourt, on refuse de l’abandonner et c'est avec fierté que l'on prépare cette cérémonie.

Samedi matin, Bertrand Cloutier se prépare à entonner à nouveau le Minuit Chrétien à l'église Saint-Théophile de Racine sans savoir si ce sera la dernière fois. Moi, je prends la relève de mon père qui chantait le Minuit Chrétien ici à Racine dans les années 40, 50 et 60. Pour ce dernier, la messe de minuit est une tradition à sauvegarder.

« De se réveiller comme ça dans la nuit, d'arriver ici, l'église tout illuminée. C'est un temple immense. Pour des souvenirs d'enfants, je pense qu'il n'y a rien à part Disney World, il n'y a rien qui accote ça. » — Une citation de Bertrand Cloutier, chanteur

Les Cloutier et Bombardier sont impliqués depuis toujours dans cet événement. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Il n’est pas seul à s’impliquer. Ses filles et sa conjointe décorent l'église et préparent la crèche. Avec un ami, Jean-François Beauregard, ils installent les cabanes à l'extérieur en vue de la soirée. Nous, on fait des brasiers là-dedans et on invite les gens à venir boire du vin chaud et du chocolat chaud avec nous autres avant la messe de minuit , explique gaiement M. Beauregard.

Plusieurs viennent dans la municipalité pour la messe de minuit en raison de la chorale dont M. Cloutier fait partie avec sa conjointe Brigitte Bombardier et leurs filles. Ils sont une trentaine en tout.

Depuis toujours, j'ai amené mes enfants bébés. Ils ont toujours suivi. C'est ancré. Moi, c'est depuis que je suis adolescente que je chante la messe de minuit , raconte Mme Bombardier. Elle souhaite poursuivre cette tradition le plus longtemps possible .

La messe de minuit est une affaire de famille chez les Cloutier et Bombardier. On a vécu la vraie histoire comme nos grands-parents nous le racontaient. C'est quelque chose de continué cette tradition-là. Ce serait triste de le perdre , explique Virginie, l’une des filles de Brigitte et Bertrand.

Maintenant, il faudra aussi qu'il y ait des prêtres qui soient prêts à aller célébrer des messes-là , soutient M. Cloutier. Cette année, près de 200 personnes seront au rendez-vous dans cette église.

