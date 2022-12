Une famille d’immigrants perd son appartement à la veille de Noël

C'était la chambre des enfants, désigne Freddy Agassounon, en pointant une pièce aux murs partiellement arrachés et calcinés. Ici, ils avaient le lit, les jouets. Au moins, on n’était pas là.

Trois semaines seulement après avoir emménagé dans l’appartement avec sa femme et ses deux jeunes enfants, Freddy doit remballer leurs effets personnels. L’endroit est désormais inhabitable.

L'irréparable est fait. Je réfléchis, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne veux pas que la famille reste en pleur, c’est pour ça que je suis positif , ajoute le nouvel arrivant, résigné à sortir les siens de ce bourbier.

Les Agassounon passeront les Fêtes chez le frère de Freddy, qui vit lui aussi à Trois-Rivières. Il s’y partagent une chambre à quatre. C’est un retour à la case départ pour la famille d'origine béninoise, qui peine à se loger depuis son arrivée au pays, à l’automne dernier.

On est à l'étroit. C'est pour ça que j'ai tout fait pour avoir cet appartement qui est un 6 ½ et pour que les enfants soient plus à l'aise. Mais voilà ce qui est arrivé , déplore le père de famille.

Freddy Agassounon estime qu'il devra faire preuve de patience pour retrouver un logement à Trois-Rivières, en pleine pénurie d'appartements. Photo : Radio-Canada

Il sait que trouver un appartement dans un court délai à Trois-Rivières est presque mission impossible. Le taux d'inoccupation des logements est de moins d'un pour cent, et c'est sans parler des obstacles auxquels se butent les nouveaux arrivants.

Pour avoir ceci, on a dû chercher pendant au moins deux mois. Chaque fois, on nous parlait d'enquête de crédit alors que, nous, on vient d'arriver. Dès qu'ils apprennent qu'on est des nouveaux arrivants, ils ne veulent pas nous laisser l’appartement , soutient M. Agassounon.

Un désert alimentaire guette le quartier

L'incendie prive aussi les résidents du quartier Saint-Philippe de l’un des rares endroits où l’on peut faire des provisions. Le Marché Royal approvisionnait ce secteur défavorisé, où plusieurs n'ont pas d'automobile.

Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble abritant le Marché Royal et l'appartement des Agassounon, jeudi. Photo : Radio-Canada

Dé-pan-neur, ce n’est pas pour rien que ça s'appelle un dépanneur. Il n'y en a pas beaucoup. Après il faut que tu prennes l'autobus pour aller à l'épicerie qui est loin , commente Lucie Harrisson, portant un sac d’emplettes. Elle devra parcourir quelques rues de plus dans la tempête pour rejoindre la prochaine épicerie de quartier.

Freddy, lui, n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Outre l'aide de son frère, il est présentement laissé à lui-même. Les organismes d'aide aux immigrants n'étaient pas au courant de la tragédie que traversent lui et sa famille au lendemain du sinistre.

Leur réalité est bien loin du rêve qu’ils caressaient, en quête d'un nouveau départ en Mauricie.