Femmes assassinées : la famille d’une victime veut participer davantage aux discussions

Cambria Harris, la fille Morgan Harris, croit que sa famille a absolument besoin de participer aux discussions sur d'éventuelles recherches.

Pourquoi toutes ces réunions ont-elles lieu et pourquoi ne nous en parle-t-on qu'après coup? , se demande-t-elle.

Je ne peux pas dire à quel point cela a été difficile pour notre famille, en particulier pour les enfants de Morgan , a écrit Kirstin Witwicki, une cousine de Morgan Harris, dans un courriel.

Leurs voix comptent et, en tant que leur tante, il est de mon devoir de m'assurer que leurs souhaits et leurs droits soient respectés pendant ce processus. Malheureusement, ce n'est pas le cas.

Mme Witwicki souhaite maintenant que la famille soit beaucoup plus impliquée dans les discussions et dans les démarches des autorités

Elle ajoute avoir fait un certain nombre de demandes au nom de la famille lors d’une réunion jeudi mais qu'elles ont été rejetées.

Ses demandes comprennent l'ajout de la présidente du Cercle national des familles et des survivants, Hilda Anderson-Pyrz, parmi les membres du comité d'étude de faisabilité et l'inclusion de Sandra DeLaronde, défenseure de longue date des personnes autochtones disparues et assassinées, parmi le personnel du sous-comité technique.

Elle a également indiqué que même si un aîné a été choisi par l'Assemblée des chefs du Manitoba pour siéger au comité, sa famille souhaite inviter un aîné avec lequel elle entretient déjà des relations.

Mme Witwicki exige également une copie du rapport de faisabilité initial pour une recherche potentielle préparé par le Service de police de Winnipeg.

Dans un courriel adressé à CBC , la police de Winnipeg dit avoir fourni les informations qu'elle est en mesure de transmettre aux familles concernées compte tenu des processus juridiques en cours.

Nous continuons à assurer la liaison avec les familles et à participer à un comité de faisabilité avec la communauté pour explorer les possibilités de récupération des restes de Marcedes Myran et de Morgan Harris dans la décharge de Prairie Green , indique le courriel.

Cambria Harris, la fille de Morgan, déplore le temps perdu dans ce processus.

Ma famille aurait dû être impliquée depuis le mois de juin, quand ils ont fait l'étude de faisabilité initiale et pris la décision de ne pas chercher [dans la décharge] , a expliqué Cambria Harris à CBC vendredi.

Nous devrions avoir notre mot à dire. C'est à cela que tout se résume.

Toujours le mystère

Morgan Harris est une des quatre femmes qui, selon la police de Winnipeg, ont été tuées plus tôt cette année par le présumé tueur en série Jeremy Skibicki. L'avocat de ce dernier a déclaré que son client avait l'intention de plaider non coupable des quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré auxquels il fait face.

La police croit que les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran, une autre victime présumée de Skibicki, ont été transportés à la décharge privée de Prairie Green le même jour au mois de mai 2022.

Un autre femme, que les dirigeants autochtones ont baptisée Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman jusqu'à ce qu'elle soit identifiée, fait partie des victimes.

Depuis que la police a annoncé la mort de ces femmes, les appels se multiplient pour rechercher les restes de leurs dépouilles. Tous les ordres de gouvernement ont exprimé leur soutien à une étude de faisabilité d'une éventuelle recherche.

Vendredi, une cérémonie a eu lieu à la décharge du chemin Brady, un endroit proche de Winnipeg où les restes de Rebecca Contois, une des victimes du présumé tueur, avaient été trouvés.

Selon la famille de Morgan Harris, cette cérémonie était une façon de demander de l'aide aux guides spirituels.

Il est important de demander à nos ancêtres et au Créateur de nous guider dans ce voyage pour ramener ces femmes à la maison , indique Cambria Harris.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk