Arrestation difficile à Trois-Rivières : le BEI ouvre une enquête

Les policiers répondaient à l’appel d’un agent de sécurité, rapportant qu’un individu désorganisé se serait enfermé dans un local. Vers 21 h 28, les premiers policiers seraient arrivés sur place. Ils auraient tenté de raisonner l'homme, en vain. Du poivre de Cayenne aurait également été utilisé par les policiers , indique le BEI dans un communiqué.

Les policiers seraient parvenus à maîtriser et menotter l’individu de 37 ans, une heure plus tard, avant de le conduire à l’hôpital. On ne craindrait cependant pas pour sa vie, ajoute le BEI .

Ce dernier a mandaté quatre enquêteurs pour faire la lumière sur les circonstances de l’événement. L'enquête parallèle a été confiée à la Sûreté du Québec, qui agit également comme service de police de soutien dans cette affaire.