Réunie à Toronto après six ans de séparation, une famille afghane reprend goût à la vie

Une poignée de médailles sont accrochées au mur de l’appartement de Toronto où vit Saira Ahmadi avec sa sœur et ses cinq frères. Mais pour la famille d’origine afghane, ces récompenses représentent bien plus que le succès sur les plans scolaire et sportif. La fratrie, réunie l’année dernière après six ans de séparation forcée, y voit d’abord un symbole d’espoir.

Nous sommes contents d’être ensemble , indique Saira Ahmadi. Il n’y a plus de séparation. Nous sommes une famille et on s’occupe les uns des autres.

Saira Ahmadi a finalement pu revoir sa sœur et ses frères en décembre 2021, lorsqu’ils sont venus la rejoindre à Toronto. Ils avaient dû se réfugier au Tadjikistan, après que leurs parents aient été tués par les talibans, leur mère en 2009 et leur père en 2018.

Leurs quatre oncles ont subi le même sort, tout comme le mari de Saira Ahmadi. Ce dernier, un ancien traducteur afghan qui avait travaillé avec les Forces armées canadiennes, a été tué en mars 2018, une semaine après que Saira Ahmadi soit venue s’établir à Toronto, d’où elle devait l’attendre.

Après de longues démarches administratives et de nombreuses collectes de fonds, Saira Ahmadi a pu amener au Canada sa sœur et ses cinq frères, âgés de 13 à 19 ans, qui vivaient sans ressources au Tadjikistan.

Depuis, ils ont presque passé chaque journée ensemble.

Ce qu’il y a de plus beau dans tout cela, c’est qu’on est en sécurité. On a la paix et des droits au Canada. Nous avons accès à toutes les nécessités de base , explique Saira Ahmadi.

En décembre 2021, la sœur et les cinq frères de Saira Ahmadi ont finalement pu la rejoindre à Toronto. Photo : CBC / Meg Roberts

Nouvelle vie, nouveau pays

L’un des plus gros défis auxquels a dû faire face la famille de Saira au Canada est d’apprendre une nouvelle langue tout en retournant à l’école qu’ils n’avaient pas fréquentée depuis trois ans.

Quand je suis arrivé, je ne savais pas comment dire : Puis-je aller aux toilettes? C’était très difficile pour moi , raconte Joshua Mohammadi, le cadet.

Chacun des six adolescents tente de se trouver de nouvelles passions dans leur nouvel environnement.

Je suis maintenant capitaine de l’équipe de soccer de [l’école secondaire] Greenwood , lance Ali Mohammadi, 17 ans, souriant.

Il se souvient de nombreuses invitations qu’il a reçues de l’entraîneur de l’école à rejoindre l’équipe de soccer. Et cette année, pour la première fois en deux décennies, l’école a remporté le tournoi municipal.

Fahim, Murtaza, Joshua et Ali Mohammadi font partie de l'équipe de soccer de leur école, qui a remporté le tournoi municipal cette année. Photo : CBC / Meg Roberts

Mursal, la sœur d’Ali, qui a 19 ans, est plus réservée que ses frères. L’un de ses loisirs préférés est le dessin.

Dans son carnet se trouve un portrait d’une femme assise, enlaçant un enfant dans chaque bras. Je t’aime, maman. Tu me manqueras , a-t-elle écrit en haut de la page.

Malgré la sécurité et l’optimisme qu’ont ressentis les adolescents au cours de la dernière année, tout n’a pas été facile.

C’est une nouvelle vie, un nouveau pays, donc c’est difficile , note Mursal.

Tourner la page

Saira Ahmadi est préoccupée par la dépression et l’anxiété que pourraient ressentir sa sœur et ses frères.

Ils ont eu des cauchemars dans les deux premières semaines. Ce n’était pas facile pour eux , affirme-t-elle, ajoutant qu’ils tournent progressivement la page sur les traumatismes antérieurs qu’ils ont vécus.

Maintenant, je peux voir sur leurs visages qu’ils sont contents, qu’ils brillent, qu’ils sont remplis de bonheur.

Mursal Mohammadi est passionnée de dessin. Photo : CBC / Meg Roberts

Mural est en voie de terminer l’école secondaire, ce dont elle serait incapable en Afghanistan, car l’enseignement secondaire y a été interdit aux filles par les talibans.

Elle aimerait devenir infirmière.

Quand je pense à mon avenir, je pense qu’il sera beau , affirme-t-elle.

Saira Ahmadi veut devenir travailleuse sociale. Photo : CBC / Meg Roberts

Saira Ahmadi, elle, suit une formation au collège Centennial pour devenir travailleuse sociale. Elle travaille également comme conseillère en établissement pour d’autres familles afghanes.

Elle compte elle-même pouvoir parrainer deux de ses belles-sœurs pour les faire venir au Canada avec l’aide de membres de la communauté.

Je suis chanceuse d’avoir une grande famille , dit-elle. Nous nous aidons mutuellement, nous pouvons compter l’un sur l’autre.

Avec les informations de CBC News