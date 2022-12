La tempête hivernale malmène les réseaux électrique et routier

Des dizaines de milliers de résidents de la région risquent de passer le réveillon de Noël sans électricité. La tempête hivernale a mis à mal le réseau d’Hydro-Québec et a fait de la région l’une des plus touchées par les pannes de courant.

À mi-journée, samedi, Hydro-Québec recensait plus de 22 000 clients toujours privés d’alimentation en Mauricie. Son bilan dépassait les 7000 clients sur la rive sud du fleuve.

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a prié les citoyens affectés de faire preuve de patience, dans un point de presse, samedi matin. Elle a ajouté que plus de 1000 travailleurs s’emploient à corriger la situation.

Les clients qui ont perdu le courant avant 16h, vendredi, seront priorisés, a précisé la société d’État.

La vigilance est de mise sur les routes

Aux accumulations de neige et aux forts vents s’est ajoutée la pluie, vendredi. Devant cette tempête d'une rare intensité, les automobilistes qui prévoient faire des déplacements interrégionaux doivent s’attendre à des conditions routières très variables , rapporte le ministère des Transports du Québec.

Il faut se méfier même si on a un bout de route qui semble parfait, parce que les conditions sont changeantes. Hier, on avait des conditions beaucoup plus neigeuses au nord du fleuve et beaucoup plus pluvieuses au sud. D’un côté c’est plus glacé et de l’autre, c’est plus neigeux , a expliqué Gilles Payer, porte-parole au ministère des Transports du Québec.

Le MTQ met également les automobilistes en garde contre les bourrasques qui peuvent provoquer des pertes soudaines de visibilité.

Des opérations intensives de déneigement et d’épandage d’abrasifs sont prévues, mais les résultats ne pas instantanés , prévient Gilles Payer. Le ministère a travaillé toute la nuit et continue de gratter. Mais le vent ramène la neige sur la route. Les voitures passent dessus et ça devient une plaque de glace. On ne peut pas sécuriser le réseau en un claquement de doigts.

Fermeture forcée au parc de la Mauricie

La tempête a entraîné la fermeture du parc de la Mauricie, qui demande aux citoyens d’éviter de s’y présenter.

Les précipitations abondantes et les vents forts des dernières heures nous obligent à fermer le parc jusqu’à nouvel ordre afin de ramasser les nombreuses branches dans les sentiers et assurer la sécurité des visiteurs , a expliqué Isabelle Savoie, gestionnaire des relations externes pour Parcs Canada.

Elle ajoute dans ce communiqué qu’une réouverture est anticipée le 27 décembre.