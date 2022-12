Tempête : une centaine de personnes ont passé la nuit dans un magasin Walmart

À Chatham-Kent, à environ 80 km à l'Est de Windsor, en Ontario, une centaine de personnes ont passé la nuit de vendredi à samedi dans un magasin Walmart.

C’est le cas de Heather Nickoli, qui conduisait depuis Sandusky, en Ohio aux États-Unis, pour rendre visite à de la famille dans la région de Belleville, près de Peterborough.

Sur l'autoroute 401, Haether Nickoli explique qu’elle a dû dévier son trajet en raison des accidents, c’est ainsi qu’elle est arrivée à Chatham, explique-t-elle.

Nous avons réservé une chambre d'hôtel à Chatham et nous nous sommes arrêtés au Walmart sur la route. Lorsque nous avons quitté le Walmart, nous n'avons pas pu accéder à l'hôtel , raconte Mme Nickoli.

Les policiers, poursuit-elle, ont arrêté les automobilistes en leur demandant de se rendre à Walmart, espérant que le magasin puisse les héberger pour la nuit.

Nous sommes donc allés à l'intérieur et ils [le personnel du magasin] ont préparé un bon petit buffet pour que tout le monde puisse manger. C'était tellement génial. Ils nous ont donné toutes les boissons et vous savez que c'était vraiment sympa.

Haether Nickoli ajoute que les employés du Walmart leur ont apporté des matelas pneumatiques et les ont tous gonflés pour que tout le monde puisse dormir dessus. Ils nous ont donné des oreillers et des couvertures. Et ils nous ont laissés faire quelques achats pour avoir le nécessaire.

Vous savez, c'était un peu choquant au début. Sérieusement, je préférerais être dans un lit ou un hôtel. Mais nous avons tous tiré le meilleur parti. Tout le monde était super. Tout le monde s'entendait bien. Il n'y avait aucun problème , se réjouit Mme Nickoli qui raconte que le moment était agréable. Ils ont joué de la musique. Ils ont donné aux gens des jeux pour se divertir.

Certaines personnes, se souvient-elle, n’ont pas dormi du tout. Certains sont restés debout et ont joué aux cartes toute la nuit. [...] Moi, j'ai dormi par intermittence , témoigne-t-elle en soulignant qu’elle se sent mieux désormais.

Le couple a finalement dû retourner dans l'Ohio en abandonnant le projet de se rendre jusqu'à Peterborough.

État d'urgence à Chatham-Kent

La municipalité de Chatham-Kent, à environ 80 km à l'Est de Windsor, a déclaré l'état d'urgence en raison des effets de la tempête hivernale qui a ravagé la ville vendredi, causant de multiples accidents de véhicules et laissant des centaines de personnes bloquées.

Bien que la visibilité se soit améliorée, les conditions routières continuent d'être un défi important en raison des vents violents, de la poudrerie et des véhicules abandonnés sur les routes.

Le service de police de Chatham-Kent conseille fortement au public de rester en dehors des routes pour permettre aux dépanneuses municipales de dégager les véhicules qui rendent les routes impraticables.

Tous les services municipaux qui étaient fermés vendredi restent fermés samedi, y compris le transport en commun et les installations de la ville.

Les véhicules qui ont été abandonnés commenceront à être déplacés lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. Selon la municipalité, cela pourrait prendre des heures, voire des jours pour remédier à cette situation.

Le service de police de Chatham-Kent assurera la coordination avec le personnel municipal, et ceux qui recherchent des informations sur leurs véhicules sont priés d'appeler le 3-1-1.

Les centres de réchauffement continuent d'être ouverts aux arénas de Ridgetown et de Tilbury.

Avec les informations de CBC News