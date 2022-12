Plus de 15 heures dans un train, des passagers vivent un calvaire entre Ottawa et Toronto

La tempête hivernale en Ontario a causé bien des déboires aux voyageurs en train de VIA Rail. La chute d’un arbre sur une locomotive et des pannes de courant ont entraîné des voyages à rallonges. Plusieurs passagers entre Ottawa et Toronto ont attendu plus de 15 heures, certains sont même partis en cours de route.

Le train 59 depuis Ottawa est arrivé à la gare Union à Toronto un peu avant 11 heures samedi. Les retrouvailles des familles auraient dû se faire dans l'allégresse, mais beaucoup n’avait envie que d’une chose : quitter la gare au plus vite alors qu’ils attendaient ce train depuis la veille.

Le voyage a été horrible. Ils affichent que le trajet a duré 12 heures, mais c’est davantage 18 heures. On n'a pas eu de nourriture. Ça a été un long voyage sans communication claire. Tout le monde s’accorde parmi les passagers pour dire que le personnel n’a pas été transparent avec nous , explique Iann, plus que ravie d'achever un voyage interminable.

Iann dit avoir passé près de 18 heures à bord du train 59. Photo : Radio-Canada

Au même moment, d’autres n’avaient pas encore cette chance.

On n'arrêtait pas de recevoir des mises à jour qui disaient que le train s’en venait. Je suis finalement partie de chez moi à 23 heures hier quand le système de suivi disait que le train quittait Port Hope. Je me suis dit que le train devait être normalement à Toronto une heure plus tard. Ça fait 11 heures que je l'attends. Mon frère a des dommages permanents au cerveau et ne peut pas sortir seul du train. Il se perdrait explique Pauline, visiblement épuisée de l’attente.

J’ai l’impression d’être dans un film de Noël et j’attends la fin heureuse de l’intrigue .

Les trains 55, 59, 69, 669, 79, 48, 54, 68, 668 étaient encore immobilisés samedi matin, selon l’équipe des relations médias de VIA Rail Canada. Les trajets 60, 50, 41, 61, 62, 52 et 40, quant à eux, ont été annulés.

Le Canadien National confirme de son côté un déraillement vers 11 h près de Grafton, dans la subdivision Kingston Ouest du CN . Soit entre Colborne et Cobourg, où de nombreux trains sont restés coincés.

Selon les rapports préliminaires, le passage à niveau Station Road est actuellement bloqué et restera fermé pendant au moins 24 heures , indique un porte-parole du CN.

Je suis vraiment en colère, surtout en raison du manque d’information. Je devais prendre un train à 10 h 30 et il a été annulé , peste Richard Craig, qui scrute avec incompréhension les tableaux d’affichage.

Dans les trains, l’ambiance n’est guère meilleure, comme le rapportait plus tôt Kate Adach depuis le train 59.

VIA Rail communique un minimum, ils sont vagues, souvent cryptiques. On doit pousser pour avoir des informations. La plupart des informations, je les ai eues par Twitter ou en partageant des informations GPS avec d'autres , expliquait-elle en tentant de garder son calme.

Plusieurs voyageurs ont fini par quitter les trains aux arrêts précédents, voire directement en plein milieu du chemin.

Excédés par leur attente, certains voyageurs ont décidé de quitter les trains en plein milieu du chemin. Photo : Marlene Musiol

La compagnie promet de s’attaquer aux problèmes aussi rapidement et aussi sûrement que possible, tout en faisant tout son possible pour trouver des solutions alternatives pour atteindre les trains immobilisés.

Les passagers qui voyagent sur ces trains seront intégralement remboursés.

Les toilettes ont rapidement témoigné de l'attente interminable des passagers. Photo : Marlene Musiol

Malheureusement pour certains, ce n’est que le début d’un Noël fait de frustrations.

J’en suis à un point ou je ne ressens plus rien. Je devais prendre des vols qui ont été annulés et je vais devoir gérer ça maintenant , explique Iann, qui s’efforce d’afficher encore un sourire.

Avec les informations de Mirna Djukic